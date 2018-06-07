5月美國大陸48州平均高溫65.4℉ 史上最高

5月全美太暖和，中西部反差尤大。 美聯社 分享 facebook

美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）6日發布的氣候資料顯示，5月份美國大陸48州的平均高溫華氏65.4度，刷新1934年的華氏64.7度，成為史上平均最高溫；同時，今年5月的氣溫，比20世紀的5月平均水平高5.2度。

5月份美國各地打破或打平每日高溫紀錄的次數，多達8600次；當月28日在明尼亞波利斯氣溫達到華氏100度，是該市最早出現的三位數字高溫。

NOAA環境信息中心氣候科學家克勞奇（Jake Crouch）表示，「全國從東到西都很暖」；然而，4月份對美國大部分地區來說，卻都很冷。以威斯康辛州為例，該州出現了最冷的4月，5月溫度卻是該州史上第二暖。

中西部地區北方和大湖地區今年幾乎沒有春天，從冬天直接進入夏季。明尼蘇達州結冰的湖泊數周前剛融化，如今氣溫便躍上華氏100度，5月連續六天出現至少華氏90度的高溫天氣，明州創下國殤日的高溫紀錄。

今年4月的明州雙城、中西部北方和大湖地區是有紀錄以來第四冷，接下來是創下高溫紀錄的5月。

威斯康辛州麥迪遜4月18日出現一場7吋降雪，氣溫華氏30多度，到5月26至29日便是連續四天的華氏90度高溫，創下5月紀錄。

芝加哥5月27、28日分別是華氏97和95度，密爾瓦基和托雷多的27和28日都是分別華氏95度和98度，雙雙創下紀錄；從26日到28日，奧馬哈和綠灣創下高溫紀錄，第摩因是連續三天破紀錄，其中27日的氣溫為華氏99度，為有史以來最早來臨的高溫。密西根州Muskegon鎮29日的氣溫是華氏96度，為密州5月的最高溫。

氣象人員表示，明州從4月嚴寒到5月高溫的最大跨越創下紀錄，氣溫驟升近華氏30度。克勞奇並表示，5月的夜晚尤其溫暖。全國夜間低溫平均水平為華氏52.5度。他說，不但破了紀錄，還高出了2度，可以說是聞所未聞。

克勞奇說，部分原因可能是人為的氣候變化，發展出了變暖的趨勢。

賓州州立大學氣候學家提特利（David Titley）說：「與20世紀相比，自然界的出牌方法已經大不相同了。」

美國氣溫報告可追溯至1895年。5月氣溫刷新紀錄，也是美國自2006年以來，第六個創下的月高溫。