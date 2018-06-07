氣候峰會／海港區迎亞馬遜入駐 挨批洪患區過度開發

2018-06-07 13:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合6日電



氣候峰會波城登場，海港區喜迎亞馬遜等大企業入駐，遭質疑洪患區過度開發。 張大順 分享 facebook

波士頓海港區正成為科技業巨擘在東岸落腳的新焦點，亞馬遜、奇異(GE)等大廠在這裡投下鉅資，但在這片榮景背後，波士頓開始有人質疑，是否在洪水容易氾濫的地區過度開發，因為在今年初過去的這個冬天，海港區竟然淹大水，海浪直接打到岸邊的木棧道。

美聯社報導，隨著國際市長氣候高峰會7日將在波士頓登場，市府官員堅稱已對水患做好準備，只是1630年波士頓開始發展時，面積只有500英畝；反觀現在還多出5000英畝以上填海造陸的海埔新生地，占全波士頓面積的六分之一。

市府規畫官員麥金尼斯(Richard McGuinness)說：「我們很明白，在2070年前南波士頓(包括海港區在內)將從四面八方遭受洪水威脅。」

2016年市府一份報告預估，波士頓的海平面水位將在2030年前升高8吋，而且海港區將首當其衝；到了2070年，海平面可能比2000年高出36吋，影響到9萬居民、1萬2000棟房屋，經濟損失恐將超過140億元。

2012年超級颶風桑迪重創紐約後，波士頓許多新見的高樓大廈仍未考量到氣候變遷的衝擊。

有些環保團體與專家認為，波士頓市政府的腳步不夠快，而市府官員表示，目前正研究修改土地分區用途法規，並且評估是否需要投入大規模的防洪建設，例如以30年時間、耗資120億元，新建一個橫跨整個波士頓港的擋水牆。

報導提到，根據聯邦政府6日發表的一項報告，現在全美發生高潮水患的機率比30年前高出一倍，並警告未來淹水紀錄將一直被打破。