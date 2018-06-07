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氣候變遷非騙局！川普政府報告：高潮洪水頻率 30年來倍增

2018-06-07 13:32世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

‧NOAA報告，全美各地因海平面上升，高潮洪患發生頻率，比30年前增一倍。 趙元...
‧NOAA報告，全美各地因海平面上升，高潮洪患發生頻率，比30年前增一倍。 趙元良
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川普總統過去一直嘲笑氣候變遷是一個騙局；不過，國家海洋暨大氣管理局（NOAA）6日公布的最新政府報告卻指出，美國各地高潮洪水發生頻率比30年前增一倍；隨著海平面上升，未來數十年內的高潮洪水發生頻率，還會不斷打破紀錄。

高潮洪水有時被稱為「晴天洪水」或「滋擾性洪水」。去年NOAA在全國的98個監測地點有超過四分之一打平紀錄或破紀錄。

新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）研究員霍頓（Ben Horton）並未參與研究，但他直指該報告是「橫跨全國海岸線的警訊」，必須立刻採取行動。

霍頓並提醒，這項報告是一項由川普政府聯邦經費資助的海平面評估，顯示沿海問題益發嚴重。

NOAA報告發現，德州薩賓帕斯（Sabine Pass）去年的高潮洪水出現了23天；該地區是亞瑟港一部分，由於反覆遭受具破壞性的颶風襲擊，當地多數房屋現在都由支柱撐起。在新澤西州大西洋城和波士頓，去年各有22天的高潮洪水。

‧NOAA報告，全美各地因海平面上升，高潮洪患發生頻率，比30年前增一倍。 趙元...
‧NOAA報告，全美各地因海平面上升，高潮洪患發生頻率，比30年前增一倍。 趙元良
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其他還有多個城市的高潮洪水創下紀錄，包括：新澤西州珊迪胡克（Sandy Hook）20天、德州加爾維斯敦碼頭（Galveston Pier）18天、維吉尼亞州渥查普瑞格(Wachapreague)17天、紐約市巴特里（Battery）附近15天、密西西比州貝聖路易斯-威夫蘭(Bay St. Louis-Waveland)14天、羅德島州普羅洛維登斯（Providence）和聖地牙哥13天。

「過去不常見的事，現在變得很普遍。」這份報告的共同作者、NOAA海洋專家史威特（William Sweet）說，全球海平面正以每年約3毫米的速度上升，即每八年升高一吋。

霍頓和其他羅格斯大學研究人員預測，到2050年，新澤西州海域將再加高1.4吋。

川普氣候變遷波士頓

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