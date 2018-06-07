親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

周遊各國求學後 她說：再留台灣念書我會窒息而死

NBA總冠軍賽／詹皇大三元白忙 102:110不敵勇士吞3連敗

主恩堂退修會 屬靈的盛宴

2018-06-07 11:54世界日報 【新澤西州訊】

主恩堂退修會屬靈的盛宴。 呂賢修
主恩堂退修會屬靈的盛宴。 呂賢修
分享

國殤節長周末，主恩堂弟兄姊妹300多人於賓州的Marywood University舉行退修會。中文堂有童彥平牧師以聖經的話語和實例深入教導，小雨姊妹的見證鼓勵大家彼此相愛互助。英文堂有Pastor Albert Yip 比較人的能力和屬靈品格的不同。Pastor Kirt Tallman 教導青少年們人為什麼需要救恩，為什麼需要神。兒童部有聖經故事，手工製作和歌舞表演活動。大家一起上課遊戲，共度了歡樂又有意義的三天。

主恩堂退修會屬靈的盛宴。 呂賢修
主恩堂退修會屬靈的盛宴。 呂賢修
分享

主恩堂退修會屬靈的盛宴。 呂賢修
主恩堂退修會屬靈的盛宴。 呂賢修
分享

相關新聞

專協辦美術館文化之旅

2018-06-07 12:04

林潔輝、嚴欣鎧 連任摩利斯郡委員

2018-06-07 12:03

宗教互動 慈濟參加伊斯蘭教開齋

2018-06-07 11:59

愛市獅會 參與密郡春季環保

2018-06-07 11:56

梅南德茲選連任？最新民調僅領先4％

2018-06-07 11:40

家長小心！2童險當街被拐

2018-06-07 11:39

隨地小便被罵 惱羞成怒推人落軌

2018-06-07 11:38

章瑩穎案將滿周年 香檳伊大中國學生學者會9日祈福

2018-06-07 11:37

芝警局提醒 留意「領館詐騙」

2018-06-07 11:36

華埠附近腐屍 證實為失蹤華婦方佩香

2018-06-07 11:35

川普若執意救中興 國會擋無可擋

2018-06-07 09:54

外貌擺一邊 美利堅小姐選美取消泳裝

2018-06-07 00:58

南加州初選 華裔至少八人當選

2018-06-06 19:54

俠盜獵車手真人版 美軍偷裝甲車跑給警察追

2018-06-06 18:07

紐約少女的夢幻品牌：美國設計師凱特．思貝逝世

2018-06-06 16:38

「美利堅小姐」選美近百歲 首屆冠軍是16歲高中生

2018-06-06 16:18

美利堅小姐選拔捨棄比基尼 專家：選美還是選美

2018-06-06 16:16

Kate Spade引領時尚 她從絢麗到悲劇

2018-06-06 16:12

UEZ專案重新上路 新澤西州5市鎮消費稅減半

2018-06-06 15:57

費城獨立龍舟賽90隊競逐 華埠隊獲佳績

2018-06-06 15:54

小學9歲童也帶槍上學！新澤西州促更嚴格控槍

2018-06-06 15:52

影／美國新澤西州警狂毆女不起訴 前市長揭「暴力文化」

2018-06-06 15:51

通俄門 川普再轟塞辛斯：獵巫幫兇

2018-06-06 14:58

美足老闆欲取悅川普 恐增更多霸凌

2018-06-06 14:54

費城市長護老鷹隊 批川普「脆弱的自大狂」

2018-06-06 14:50

老鷹隊批川普撒謊 抹黑球員不愛國

2018-06-06 14:49

Kate Spade創始人上吊自殺 要女兒「問爸爸」

2018-06-06 14:10

里程碑！670萬工作等人做 首超失業人口

2018-06-06 14:09

影／不勝唏噓！一窺Kate Spade結束生命的紐約公寓

2018-06-06 12:59

家長：學生成績好壞都受罪

2018-06-06 12:42

涉持兒童色情影片 華警纏訟4年還清白

2018-06-06 12:39

座位糾紛西語裔女推倒亞裔婦 飆罵「這不是你的國家」

2018-06-06 12:31

防心臟病、中風 美數百萬人疑處方有誤

2018-06-06 12:28

德州9月大女嬰 忘車上慘熱死

2018-06-06 12:26

新聞爆量 美國人疲乏程度比2016年大選嚴重

2018-06-06 12:17

體操狼醫性侵醜聞 密州大學前校長道歉

2018-06-06 12:04

芝公校性侵10年523起 市長道歉

2018-06-06 12:01

調查校園性侵 不可造成二度傷害

2018-06-06 12:00

穆斯林、孕婦參選州檢察長 紛喊告川普

2018-06-06 10:56
看更多

熱門文章

忍了十年 鱷魚把梗犬吞下肚

2018-06-06 14:23

杜特蒂：向中國宣戰恐將引發軍變

2018-06-06 21:35

史上最貴戰機F-35 被發現近千件瑕疵

2018-06-06 23:10

金正恩赴新加坡 陸將派戰鬥機護衛

2018-06-07 00:58

全球最貴戰機F-35碰惡劣天候延遲交機 英軍方顏面無光

2018-06-06 16:30

俄國總統普亭：各國領袖 只有他記得我生日

2018-06-06 21:38

川金會為何不在香格里拉？ 安全專家分析嘉佩樂酒店中選原因

2018-06-06 23:11

倫敦文華東方酒店大火 上百消防隊趕赴搶救

2018-06-06 23:57

樂極生悲！ 泰男2年花光獎金台幣930萬 負債331萬稅金

2018-06-06 19:14

兩國領導都他麻吉 羅德曼在川金會想打什麼球？

2018-06-07 08:00

影／不勝唏噓！一窺Kate Spade結束生命的紐約公寓

2018-06-06 12:59

向人妻索吻惹議 杜特蒂：夠多女性抗議就辭職

2018-06-06 15:26

沉浸粉紅色的戀愛氛圍！北海道3大必看夢幻花海

2018-06-06 11:53

道瓊大漲346點、那斯達克三創新高 貿易緊張暫獲舒緩

2018-06-07 06:36

庭院種馬鈴薯時挖到頭骨 妻冷回：不要擔心那是我前夫

2018-06-07 10:47

南韓媒體：陸準備為金正恩前往新加坡提供特別警衛

2018-06-06 17:06

座位糾紛西語裔女推倒亞裔婦 飆罵「這不是你的國家」

2018-06-06 12:31

不孝孫！竟為幫女友隆胸 騙光爺爺退休金

2018-06-06 15:32

男子玩滑翔翼墜樹林 肩上插「刺」其實是大樹幹

2018-06-06 16:01

日經：夏普完成整頓 接下來將在8K電視和AI做鴻海後盾

2018-06-07 07:36

Kate Spade創始人上吊自殺 要女兒「問爸爸」

2018-06-06 14:10

為親吻風波辯護 杜特蒂稱雙方都樂在其中

2018-06-06 19:10

美參院版國防授權法 提出美軍應參與台灣漢光演習

2018-06-07 08:13

史上最多！全球最佳年輕大學 台灣11所上榜

2018-06-07 10:05

俠盜獵車手真人版 美軍偷裝甲車跑給警察追

2018-06-06 18:07

影／前無古人！法長泳好手挑戰泳渡太平洋

2018-06-06 12:37

全球城市風險指數 東京最高台北第4

2018-06-06 14:56

中國不良貿易作為違法 白宮顧問：全世界都同意

2018-06-07 05:55

以牙還牙！ 歐盟7月開始對美國商品實施報復性關稅

2018-06-06 22:24

嘉佩樂酒店莊園式總統套房適合川金會談 想看看嗎？　

2018-06-06 13:32

Kate Spade引領時尚 她從絢麗到悲劇

2018-06-06 16:12

臉書、字母 將不再列科技股

2018-06-07 00:28

美利堅小姐選拔捨棄比基尼 專家：選美還是選美

2018-06-06 16:16

QS世界大學排行台灣17所上榜 台大第72

2018-06-07 10:56

阿根廷…土耳其 伊爾艾朗預警下一張骨牌是巴西

2018-06-07 08:11

特斯拉Model 3 拚周產5,000輛

2018-06-07 00:28

德極右派黨魁到湖邊游泳 衣服被偷走

2018-06-06 22:23

影／強人普亭在陸擁高人氣 網民盼退休進軍娛樂圈

2018-06-06 17:44

南加州初選 華裔至少八人當選

2018-06-06 19:54

超賣不退錢、清潔不徹底… 網爆日本民宿老闆黑心

2018-06-06 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top