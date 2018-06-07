主恩堂退修會 屬靈的盛宴

2018-06-07 11:54 世界日報 【新澤西州訊】



主恩堂退修會屬靈的盛宴。 呂賢修 分享 facebook

國殤節長周末，主恩堂弟兄姊妹300多人於賓州的Marywood University舉行退修會。中文堂有童彥平牧師以聖經的話語和實例深入教導，小雨姊妹的見證鼓勵大家彼此相愛互助。英文堂有Pastor Albert Yip 比較人的能力和屬靈品格的不同。Pastor Kirt Tallman 教導青少年們人為什麼需要救恩，為什麼需要神。兒童部有聖經故事，手工製作和歌舞表演活動。大家一起上課遊戲，共度了歡樂又有意義的三天。

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