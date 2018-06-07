外貌擺一邊 美利堅小姐選美取消泳裝

2018-06-07 00:58 聯合報 本報系記者顏伶如／綜合報導



北達科他州的23歲佳麗卡拉．孟德(Cara Mund)贏得「美利堅小姐」(Miss America )后冠，她目標要成為北達科他州第一位民選的女性州長。她在機智問答中批評川普總統撤出「巴黎氣候協定」。 美聯社 分享 facebook

創立已有九十七年歷史的「美利堅小姐」（Miss America）選美比賽，將取消泳裝項目。主辦單位五日宣布，今後比賽將不再以參賽者外表做為評比條件，更歡迎不同身材、體型的女性踴躍參加。

「美利堅小姐」選美源起於一九二一年，最早是以泳裝選美比賽為主，另外加上才藝表演、機智問答等，報名資格為十七歲至廿五歲之間的美國女性；現任美利堅小姐是北達科他州小姐卡拉．孟德（Cara Mund），她在去年九月比賽中奪得后冠。

美利堅小姐選美比賽董事會主席葛瑞真．卡爾森五日宣布，今後比賽將取消泳裝項目，晚禮服項目同樣也將放寬限制，參賽者可自行選擇上場時想要穿著的服飾。她表示，以後這項活動將定調為「競賽」而非「選美」，「我們不會再以參賽者外貌做為評選標準，這是非常重大的改變」。

卡爾森說，轉型之後的美利堅小姐競賽將對不同身材、不同體型的婦女抱持廣泛接納的態度。

主辦單位「美利堅小姐組織」發表聲明指出，泳裝項目取消後，取而代之的將是參賽者與評審團的即時互動，參賽者可介紹自己的成就與人生目標，並說明如果當選，將如何運用自己的才華與熱忱，實現身為美利堅小姐的任務。

卡爾森表示，「我也是」（#MeToo）反性騷擾社會運動，為美利堅小姐比賽帶來革新力量。

她指出，美國正出現一股文化革新，讓女性找到站起來的力量，讓她們的意見能夠被人聽到，「美利堅小姐主辦單位非常榮幸能夠改變，加入這股讓女性獲得力量的運動」。