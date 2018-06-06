南加州初選 華裔至少八人當選

2018-06-06 19:54 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ╱洛杉磯報導



加州6月5日初選（Primary Election）揭曉，南加州地區至少有16位華裔或華人女婿競選聯邦、加州和洛杉磯縣府及法院公職。截止本報當晚11時30分統計結果，國會眾議員趙美心、劉雲平、加州眾議員周本立、陳立德連任成功，加州參議員候選人伍國慶高票當選。加州參議員29選區罷免案通過，張玲齡在候選人中拿下第一高票奪權成功，至少八位華裔當選。但是，江俊輝競選州長失利。此外，洛杉磯縣第一區縣政委員Hilda L. Solis和第三區縣政委員Sheila Kuehl，以及警長Jim McDonnell和估值官Jeffrey Prang均連任。加州五項公投案除了70號提案，其它四項過關。

此次尋求連任的華裔民選官員，知名度高，支持者眾，政績顯著，所在選區的民主黨選民或亞裔選民占多數。另一方面，他們的挑戰者知名度低，缺乏公職經驗，實力差距懸殊。特別是趙美心、周本立和劉雲平，一開票就分別以超過82%和67%以及格57%的得票率遙遙領先，雖然開票未到三成，但已篤定當選。

曾任蒙市市長、加州眾議員、洛杉磯社區學院理事會副主席等公職的伍國慶，政治實力雄厚，並為進入加州參議會精心準備了六年。此次，他不僅得到趙美心等多位政治名人的鼎力支持，並 在年初加州民主黨代表大會上獲得了壓倒性支持，加州民主黨委員會公開他背書，為伍國慶贏得加州第 22選區參議員席位提供了致勝的關鍵。

至於第29選區罷免民主黨籍加州參議員Josh Newman的特別選舉，吸引了共和黨籍華人張玲齡和民主黨籍韓裔趙在吉等人加入選戰。這次罷免選舉同去年加州政府調漲汽油稅掛激起了民怨，對華人社區而言，教育資源被重新分配，導致部分成績優良的學生，因為人種、膚色等因素難以進入優良學府受教育。因此，無節制加稅的民怨和爭取亞裔子女平等教育資源，成為共和黨奪回參議會第29選區的重要助力，也為最有潛力的候選人張玲齡提供了東山再起的機會，終於如願奪權成功，扳回兩年前的意外失利。

遺憾的是，州長候選人江俊輝的得票排名第五，失去了參加11月決選的資格。但他表示，此次競選州長更具象徵意義的姿態，宣傳他的競選是打擊川普總統和爭取婦女平等權利的運動。江俊輝指出，在星期二初選中，加州選民將「向華府發出一個強大而清晰的信號，我們站在川普總統的對立面。」

國會眾議員第39選區一場混戰， 17位候選人競爭前兩名，共和黨人金映玉和民主黨人Gil Cisneros分別以第一和第二名資格進入11月6日普選。原先被看好的夏樂柏和尼爾森雙雙落敗。

還有競選副州長的華人女婿軻海瑞暫時的排名第三，但是，他和第二名的差距極小，因為還有大量選票尚未開出，所以有可能扳回。