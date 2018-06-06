親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

故宮鎮館之寶翠玉白菜是三級品？ 故宮回應了

瞧不起館長？如何在言論市場推倒網紅？

南加州初選 華裔至少八人當選

2018-06-06 19:54世界日報 記者丁曙╱洛杉磯報導

加州6月5日初選（Primary Election）揭曉，南加州地區至少有16位華裔或華人女婿競選聯邦、加州和洛杉磯縣府及法院公職。截止本報當晚11時30分統計結果，國會眾議員趙美心、劉雲平、加州眾議員周本立、陳立德連任成功，加州參議員候選人伍國慶高票當選。加州參議員29選區罷免案通過，張玲齡在候選人中拿下第一高票奪權成功，至少八位華裔當選。但是，江俊輝競選州長失利。此外，洛杉磯縣第一區縣政委員Hilda L. Solis和第三區縣政委員Sheila Kuehl，以及警長Jim McDonnell和估值官Jeffrey Prang均連任。加州五項公投案除了70號提案，其它四項過關。

此次尋求連任的華裔民選官員，知名度高，支持者眾，政績顯著，所在選區的民主黨選民或亞裔選民占多數。另一方面，他們的挑戰者知名度低，缺乏公職經驗，實力差距懸殊。特別是趙美心、周本立和劉雲平，一開票就分別以超過82%和67%以及格57%的得票率遙遙領先，雖然開票未到三成，但已篤定當選。

曾任蒙市市長、加州眾議員、洛杉磯社區學院理事會副主席等公職的伍國慶，政治實力雄厚，並為進入加州參議會精心準備了六年。此次，他不僅得到趙美心等多位政治名人的鼎力支持，並 在年初加州民主黨代表大會上獲得了壓倒性支持，加州民主黨委員會公開他背書，為伍國慶贏得加州第 22選區參議員席位提供了致勝的關鍵。

至於第29選區罷免民主黨籍加州參議員Josh Newman的特別選舉，吸引了共和黨籍華人張玲齡和民主黨籍韓裔趙在吉等人加入選戰。這次罷免選舉同去年加州政府調漲汽油稅掛激起了民怨，對華人社區而言，教育資源被重新分配，導致部分成績優良的學生，因為人種、膚色等因素難以進入優良學府受教育。因此，無節制加稅的民怨和爭取亞裔子女平等教育資源，成為共和黨奪回參議會第29選區的重要助力，也為最有潛力的候選人張玲齡提供了東山再起的機會，終於如願奪權成功，扳回兩年前的意外失利。

遺憾的是，州長候選人江俊輝的得票排名第五，失去了參加11月決選的資格。但他表示，此次競選州長更具象徵意義的姿態，宣傳他的競選是打擊川普總統和爭取婦女平等權利的運動。江俊輝指出，在星期二初選中，加州選民將「向華府發出一個強大而清晰的信號，我們站在川普總統的對立面。」

國會眾議員第39選區一場混戰， 17位候選人競爭前兩名，共和黨人金映玉和民主黨人Gil Cisneros分別以第一和第二名資格進入11月6日普選。原先被看好的夏樂柏和尼爾森雙雙落敗。

還有競選副州長的華人女婿軻海瑞暫時的排名第三，但是，他和第二名的差距極小，因為還有大量選票尚未開出，所以有可能扳回。

民主黨國慶共和黨

相關新聞

俠盜獵車手真人版 美軍偷裝甲車跑給警察追

2018-06-06 18:07

紐約少女的夢幻品牌：美國設計師凱特．思貝逝世

2018-06-06 16:38

「美利堅小姐」選美近百歲 首屆冠軍是16歲高中生

2018-06-06 16:18

美利堅小姐選拔捨棄比基尼 專家：選美還是選美

2018-06-06 16:16

Kate Spade引領時尚 她從絢麗到悲劇

2018-06-06 16:12

UEZ專案重新上路 新澤西州5市鎮消費稅減半

2018-06-06 15:57

費城獨立龍舟賽90隊競逐 華埠隊獲佳績

2018-06-06 15:54

小學9歲童也帶槍上學！新澤西州促更嚴格控槍

2018-06-06 15:52

影／美國新澤西州警狂毆女不起訴 前市長揭「暴力文化」

2018-06-06 15:51

通俄門 川普再轟塞辛斯：獵巫幫兇

2018-06-06 14:58

美足老闆欲取悅川普 恐增更多霸凌

2018-06-06 14:54

費城市長護老鷹隊 批川普「脆弱的自大狂」

2018-06-06 14:50

老鷹隊批川普撒謊 抹黑球員不愛國

2018-06-06 14:49

Kate Spade創始人上吊自殺 要女兒「問爸爸」

2018-06-06 14:10

里程碑！670萬工作等人做 首超失業人口

2018-06-06 14:09

影／不勝唏噓！一窺Kate Spade結束生命的紐約公寓

2018-06-06 12:59

家長：學生成績好壞都受罪

2018-06-06 12:42

涉持兒童色情影片 華警纏訟4年還清白

2018-06-06 12:39

座位糾紛西語裔女推倒亞裔婦 飆罵「這不是你的國家」

2018-06-06 12:31

防心臟病、中風 美數百萬人疑處方有誤

2018-06-06 12:28

德州9月大女嬰 忘車上慘熱死

2018-06-06 12:26

新聞爆量 美國人疲乏程度比2016年大選嚴重

2018-06-06 12:17

體操狼醫性侵醜聞 密州大學前校長道歉

2018-06-06 12:04

芝公校性侵10年523起 市長道歉

2018-06-06 12:01

調查校園性侵 不可造成二度傷害

2018-06-06 12:00

穆斯林、孕婦參選州檢察長 紛喊告川普

2018-06-06 10:56

基督徒拒幫同志做蛋糕，OK！美國錯愕終審

2018-06-06 09:52

白宮幕僚冷血諷馬侃 終於被開除

2018-06-06 09:35

不邀超級盃冠軍 川普改辦愛國慶祝自嗨

2018-06-06 09:05

前美台商會主席辭世 享壽88歲

2018-06-06 05:29

曾多次訪台 美前國防部長卡路奇逝世

2018-06-06 04:33

美利堅小姐選美 未來將摒棄泳裝競賽項目

2018-06-06 00:49

校方可舉發無證學生？ 118名美議員要教長說明白

2018-06-05 23:37

囧！川普吹噓任內美國人就業創紀錄 美媒拿數字狠打臉

2018-06-05 21:34

美校園槍擊案頻傳 「在家教育」急增

2018-06-05 18:35
看更多

熱門文章

忍了十年 鱷魚把梗犬吞下肚

2018-06-06 14:23

時尚設計師Kate Spade上吊自殺 陳屍紐約家中

2018-06-06 01:18

金融時報：白宮要求航空業拒絕中國對台灣的表述要求

2018-06-06 07:29

墨西哥國家足球隊出征世界杯 30妓女送行

2018-06-06 11:01

超賣不退錢、清潔不徹底… 網爆日本民宿老闆黑心

2018-06-06 11:43

課關稅就免談！ 傳陸將向美採購7百億美元農產品與能源

2018-06-05 23:14

馬克宏妙喻：和川普通電話就像香腸 很糟糕

2018-06-06 11:30

陸逼航空改「中國台灣」 傳白宮促航空公司勿遵守

2018-06-06 07:40

全球最貴戰機F-35碰惡劣天候延遲交機 英軍方顏面無光

2018-06-06 16:30

美要求OPEC增產 油價重挫

2018-06-06 00:09

白宮發言人：川金會將於嘉佩樂酒店舉行

2018-06-06 00:52

看看日本／日本女生為人作嫁真命苦 一旦婚姻觸礁就完了

2018-06-06 10:22

看看日本／旅日義大利男：日本人真奇怪 居然這樣求婚

2018-06-06 10:11

影／不勝唏噓！一窺Kate Spade結束生命的紐約公寓

2018-06-06 12:59

囧！川普吹噓任內美國人就業創紀錄 美媒拿數字狠打臉

2018-06-05 21:34

向人妻索吻惹議 杜特蒂：夠多女性抗議就辭職

2018-06-06 15:26

座位糾紛西語裔女推倒亞裔婦 飆罵「這不是你的國家」

2018-06-06 12:31

蘋果軟體升級 股價衝上新高

2018-06-06 00:16

白宮幕僚冷血諷馬侃 終於被開除

2018-06-06 09:35

不孝孫！竟為幫女友隆胸 騙光爺爺退休金

2018-06-06 15:32

惠普擬擴大裁員規模 多砍1,000人

2018-06-06 08:57

為了喝奶…這國很土豪 空運萬頭牛 沙漠吹冷氣

2018-06-06 11:00

校方可舉發無證學生？ 118名美議員要教長說明白

2018-06-05 23:37

男子玩滑翔翼墜樹林 肩上插「刺」其實是大樹幹

2018-06-06 16:01

美科技股推動 那斯達克指數創新高

2018-06-06 04:39

美利堅小姐選美 未來將摒棄泳裝競賽項目

2018-06-06 00:49

沉浸粉紅色的戀愛氛圍！北海道3大必看夢幻花海

2018-06-06 11:53

南韓媒體：陸準備為金正恩前往新加坡提供特別警衛

2018-06-06 17:06

蘋果共同創辦人：希望比特幣成為全球單一貨幣

2018-06-05 21:48

影／海上浮動式核電廠來了 ！俄公司稱已15國有意購買

2018-06-06 09:38

非洲最古老國家公園 政局不穩暫停開放

2018-06-05 21:37

臉書與4家大陸公司分享用戶資料 包括被美盯上的華為

2018-06-06 09:48

蘋果執行長庫克：貿易戰不會爆發

2018-06-06 00:16

嘉佩樂酒店莊園式總統套房適合川金會談 想看看嗎？　

2018-06-06 13:32

特斯拉Model 3 傳爆退訂潮

2018-06-06 00:12

抗中俄 美駐非特戰隊擬砍半

2018-06-06 00:34

Kate Spade創始人上吊自殺 要女兒「問爸爸」

2018-06-06 14:10

川金會 專機可能降落巴耶黎峇空軍基地

2018-06-05 21:28

影／前無古人！法長泳好手挑戰泳渡太平洋

2018-06-06 12:37

樂極生悲！泰男2年花光獎金台幣930萬 負債331萬稅金

2018-06-06 19:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top