曾多次訪台 美前國防部長卡路奇逝世

2018-06-06 04:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國前國防部長卡路奇。圖／取自美國國防部網站 分享 facebook 美國前國防部長卡路奇（Frank Carlucci）3日辭世，享壽87歲；卡路奇曾多次拜訪台灣，並於1999年至2003年擔任美台商業協會主席。

國防部5日發布新聞資料追悼卡路奇，國防部長馬提斯讚譽卡路奇是位變革型領導人，改變了國防部與國會合作的方式，並成功處理重要的防務問題，以及在變動又具挑戰性的地緣政治環境下，重新平衡軍事要務與資源。

現任美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）5日發布新聞稿指出，卡路奇在1999年至2003年任美台商會會長，並於2002年主持首屆美台國防工業會議。

美台商業協會理事主席伍佛維茲（Paul Wolfowitz）表示，卡路奇因相信台灣成功的民主體制對亞太地區和平與繁榮的重要性，讓他奉獻四年時間，在美台商會擔任會長；伍佛維茲說，卡路奇對於台灣人民取得的成功感到驕傲。

卡路奇曾多次訪台，與美國和台灣公司的代表、台灣政府官員會面，討論並提倡美台商業關係。

根據中華民國總統府資料，卡路奇曾於1990年5月，應我政府邀請，首度訪問台灣，並參加前總統李登輝的就職大典。

卡路奇在四位美國總統任內擔任高官，包括國安顧問、中央情報局（CIA）副局長等職位，並於前總統雷根任內擔任國防部長。

根據華盛頓郵報報導，卡路奇友人表示，卡路奇因巴金森氏症併發症辭世。