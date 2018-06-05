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因兩公約精障不用判死？ 檢：總統批准遭聯合國退件！

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川普要特赦自己？法界：總統未被彈劾才能特赦

2018-06-05 17:02世界日報 編譯陳韻涵╱綜合4日電

川普總統能否特赦自己的討論甚囂塵上；法律專家指出，川普理論上有權特赦自己，但總統行使特赦權的大限是未被彈劾。

根據憲法，總統有權利「暫緩或赦免」聯邦罪（federal crimes），但不包括州罪（state crimes），尤其是勾銷某人已定之罪；這項權力正如川普所言，是不能被國會或法院推翻的。幾乎歷任總統都行使過特赦權，但侷限於部分他們認為存在嚴重司法不公的案例。前總統約翰遜（Andrew Johnson）在內戰後赦免效命邦聯軍的軍人；前總統福特（Gerald Ford）1974年則赦免前一任總統尼克森（Richard Nixon），因為他認為人民必須拋開水門案醜聞向前邁進。

川普總統沒提到的是，總統若遭彈劾就不能行使特赦權。根據美國監察與制衡體系，眾院可透過彈劾案罷免總統。史上僅兩位前總統曾遭眾院彈劾，但兩起案件都遭參院否決，分別是1868年的約翰遜（Andrew Johnson）和1988年的柯林頓（Bill Clinton）；尼克森在眾院投票前下台，躲過彈劾命運。

川普保有特赦權的底線在可能的彈劾案立案之前，但考量彈劾案往往屬於黨務，在川普所屬的共和黨仍掌握兩院的情況下，川普很難被彈劾。

川普可能比照雷根政府時期的「伊朗門」醜聞事件，特赦目前遭「通俄門」特檢穆勒（Robert Mueller）起訴的19人，包括前競選總幹事馬納福與國家安全顧問佛林等。如果川普真的特赦這些人，國會恐怕會根據川普試圖阻撓司法而提起彈劾案，但最終結果仍將交由兩黨表決。

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