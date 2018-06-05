向中洩密獲利2400萬 美官員搭機被捕

2018-06-05 11:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合4日電



美國國防情報局(DIA)一名官員4日被控向中國提供機密而至少獲利80萬美元（約台幣2400萬），司法部表示，58歲的漢森(Ron Hansen)家住猶他州雪城鎮，他是2日在前往西雅圖機場的途中，準備搭乘飛往中國的飛機時被捕，從他的身上搜出了機密。

漢森曾在美國陸軍服役，在陸軍的信號情報部門任職，他的中文和俄文流利，2006年被DIA錄用為案件專員，負責招募和管理DIA在外國的情報人員。

漢森在北京的辦公室與中國情報部門聯繫，他多年來向DIA和聯邦調查局(FBI)顯示自己的雙重間諜身份，但最終是為美國工作。

調查人員發現，漢森定期與中國情報官員會面，但他從沒有向上級報告，他使用中國方面提供的手機，他獲取的機密都是他不應接觸的。

調查人員還發現，漢森從2013到2016年深陷財務麻煩，負債數十萬美元，他在負債期間和後來從中國領到80多萬元，多數是現金，他用手提箱帶到美國，但他卻說不清來源。

今年初，FBI獲悉漢森要求其美國同事提供美國對南北韓政策的資料，以及美國軍方對中國的軍事部署，以便提供給他的中國接頭人。

司法部助理部長戴莫斯說，漢森的行為是對國家安全和民眾的背叛。

許多美國官員近來因為向中國提供機密而被捕和面臨指控，中央情報局(CIA)探員李振興今年1月因向中國提供CIA在中國的線民情報而被捕；國務院前官員馬洛伊去年為中國當間諜被捕；美國女外交官康蒂絲·克萊伯恩因領取中國情報部門的費用而被捕，但她沒有被控是提供情報換的。