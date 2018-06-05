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孫安佐案認罪終結 月底前遣返

低血壓就醫 老布希出院

2018-06-05 05:17中央社 華盛頓4日法新電

美國前總統老布希（George H.W.Bush）辦公室表示，老布希在住院8天接受低血壓和疲乏治療後，今天出院。

辦公室發言人麥格拉斯（Jim McGrath）表示，老布希已離開在緬因州就診的醫院。

麥格拉斯推文說：「總統十分感激絕佳的治療以及他所接獲的許多祝福。」

這是老布希一個月來第2次住院治療，他在妻子芭芭拉（Barbara）4月中旬過世後，也曾住院。

老布希現年93歲，是目前在世最年長的美國前總統。

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