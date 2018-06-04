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川普推文 稱擁有特赦自己「絕對權利」

2018-06-04 21:35聯合報 記者王麗娟╱即時報導

法新社4日報導，美國總統川普4日推文稱，他擁有特赦自己的「絕對權利」，川普並再度對通俄門與妨礙司法的調查發出抨擊。

川普在推特網站上說：「正如眾多法律學者所說，我有絕對權利，可『特赦』自己，但我沒有做錯事，為什麼需要這麼做。」川普還說：「另外，沒完沒了，由13名非常憤怒和矛盾的民主黨人（及其他人）領導的獵巫行動，也繼續跟進到期中選舉來。」

針對通俄門調查，川普4日推文稱擁有特赦自己的絕對權利。法新社
針對通俄門調查，川普4日推文稱擁有特赦自己的絕對權利。法新社
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川普通俄門

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