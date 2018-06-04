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影／江俊輝深入非裔社區 最後衝刺

2018-06-04 14:07世界日報 記者王若然／洛杉磯報導

影音來源：記者王若然

加州州長初選進入衝刺階段。候選人江俊輝（John Chiang）3日參加多場社區造勢活動，鼓勵民眾在5日（周二）選舉日投出自己寶貴的一票。

上午11時，江俊輝來到聖保羅教堂（Saint Paul Church），參加當地居民周日教堂活動發表演說。在教堂做禮拜的大多是非洲裔民眾。在牧師Xavier L. Thompson介紹後，江俊輝發表演說指出，華人移民曾經在美國經歷過排華運動的迫害，很長一段時間不能移民和置產。當年自己的父親帶著三件上衣和兩條褲子及幾百元來到美國，成為當地社區中的第一個華裔家庭，但也遭受歧視。他的母親經常去教堂，因為她相信在那裡可以遇到好心人。

江俊輝表示，現在是改變的時候，人們需要團結一致，運用自己的權利改變社會，解決種種不合理的問題。他向大家介紹了加州主計長辦公室（State Controller`s Office）的無主財產申領項目，鼓勵大家利用這個項目收回屬於自己的財產。江俊輝還介紹了自己擔任加州財務長的經驗，他表示很多社區都缺乏可負擔房屋，還有其他經濟問題需要解決，有著豐富財政經驗的他會致力於改善民眾的經濟狀況。

加州保險局局長瓊斯（Dave Jones）與江俊輝一同參加了當天的禮拜活動。瓊斯是本次選舉的加州檢察長候選人之一，他和江俊輝是高中同學和好友，互相支持打選戰。

江俊輝還走訪了康普頓（Compton）的Greater Zion教堂、Pann`s 餐廳、Grand Central 市場等地，鼓勵社區民眾5日去投票。他說，雖然投票日臨近，但仍有很多民眾尚未決定投票給哪位候選人，希望在最後幾天能夠動員他們出來投票。他並表示，「我對即將到來的投票日感到很興奮。」

江俊輝（左）深入社區鼓勵民眾投票。記者王若然／攝影
江俊輝（左）深入社區鼓勵民眾投票。記者王若然／攝影
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江俊輝（右）深入社區鼓勵民眾投票。記者王若然／攝影
江俊輝（右）深入社區鼓勵民眾投票。記者王若然／攝影
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