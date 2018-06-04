大數據預警地震 爭取「黃金20秒」

2018-06-04 14:02 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／艾爾蒙地報導



美西華人學會科工組3日在洛僑中心舉辦「智能交通運輸」研討會，邀請數據收集、人工智能等領域專家，介紹南加州地區對智能交通建設及地震預警數據收集和無人駕駛技術對道路的要求等。記者王若然／攝影 分享 facebook

美西華人學會科工組3日在洛僑中心舉辦「智能交通運輸」研討會，邀請數據收集、人工智能等領域專家，介紹南加州地區對智能交通建設及地震預警數據收集和無人駕駛技術對道路的要求等。

加州州立理工大學波莫那分校（Cal Poly）土木工程系主任賈旭東（Xudong Jia）博士說，不久前加州在世界經濟排名重返第五位，其中南加州的經濟在全球可以排到第13位，但是交通擁堵和地震風險是加州經濟發展的兩大制約因素。發展智能交通和地震預警的關鍵是大數據分析。他舉例說，南加州高速公路上共有約4000個觀測組，其中一半的觀測組每天24小時收集交通狀況的數據如事故發生數據、交通擁堵數據等，在南加的近1萬個交通信號燈每天也在收集著數據。這些數據通過像「南加州511系統」（go511system）、ABC電台交通服務系統等媒介，可為成千上萬的車輛提供實時路況。目前政府部門在研發更加主動的智能交通系統，當事故發生時，導航系統不僅可以提醒司機繞道而行，還可以通過改變交通信號燈來疏散擁堵的車輛。

賈旭東還陳述了地震時，地面觀測點收集數據即時做出地震預警的重要性。他說，目前的技術對地震只能做到預警而非預報。地震預警專家在爭取「黃金20秒」，即在大地震來臨前20秒將地震信息通知民眾，即時做好防備措施。地震來臨時，地面會有橫向波動和上下波動，當橫波發出後，地面上的地震監測點理想狀況下可以即時收集到震動數據，再在上下波動到來前用電波速度通知到民眾。賈旭東說，20秒時間可以避免很多傷亡損失。試想一位司機正好開車至一座大橋前，聽到地震預警會馬上停車，避免大橋斷裂時遭受損傷；或是正要做心臟手術的醫師會立刻停止開刀。

交通工程運輸管理公司KOA集團高級工程師楊學海（Eric Yang）介紹，當下火熱的無人駕駛汽車的研發更是仰賴於交通等數據的收集及應用。如無人駕駛汽車對生物、地面路線和信號燈的的識別。楊學海說，為了加強無人駕駛汽車的安全性，一些地區道路正在進行各種優化，如加寬地面車道線，加強人行道的標識等。除了這些基本數據，還要收集自然數據從而想出應對之道。如太陽黑子會造成太陽風暴，干擾通訊設備，那麼無人駕駛汽車就要提前設計出應對這種自然現象的對策。

此外，楊學海特別提到，無人駕駛汽車的發明與未來的普及不會改善交通擁堵，反而可能會加重擁堵。因此，他認為未來交通的改善還要提高民眾乘坐公共交通的意識，將公共交通設計得更加便捷快速，鼓勵民眾乘坐公共交通。