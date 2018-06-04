親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌

獨／蔡英文盼見面慰留 呂秀蓮回6字：相見不如不見

大數據預警地震 爭取「黃金20秒」

2018-06-04 14:02世界日報 記者王若然／艾爾蒙地報導

美西華人學會科工組3日在洛僑中心舉辦「智能交通運輸」研討會，邀請數據收集、人工智...
美西華人學會科工組3日在洛僑中心舉辦「智能交通運輸」研討會，邀請數據收集、人工智能等領域專家，介紹南加州地區對智能交通建設及地震預警數據收集和無人駕駛技術對道路的要求等。記者王若然／攝影
分享

美西華人學會科工組3日在洛僑中心舉辦「智能交通運輸」研討會，邀請數據收集、人工智能等領域專家，介紹南加州地區對智能交通建設及地震預警數據收集和無人駕駛技術對道路的要求等。

加州州立理工大學波莫那分校（Cal Poly）土木工程系主任賈旭東（Xudong Jia）博士說，不久前加州在世界經濟排名重返第五位，其中南加州的經濟在全球可以排到第13位，但是交通擁堵和地震風險是加州經濟發展的兩大制約因素。發展智能交通和地震預警的關鍵是大數據分析。他舉例說，南加州高速公路上共有約4000個觀測組，其中一半的觀測組每天24小時收集交通狀況的數據如事故發生數據、交通擁堵數據等，在南加的近1萬個交通信號燈每天也在收集著數據。這些數據通過像「南加州511系統」（go511system）、ABC電台交通服務系統等媒介，可為成千上萬的車輛提供實時路況。目前政府部門在研發更加主動的智能交通系統，當事故發生時，導航系統不僅可以提醒司機繞道而行，還可以通過改變交通信號燈來疏散擁堵的車輛。

賈旭東還陳述了地震時，地面觀測點收集數據即時做出地震預警的重要性。他說，目前的技術對地震只能做到預警而非預報。地震預警專家在爭取「黃金20秒」，即在大地震來臨前20秒將地震信息通知民眾，即時做好防備措施。地震來臨時，地面會有橫向波動和上下波動，當橫波發出後，地面上的地震監測點理想狀況下可以即時收集到震動數據，再在上下波動到來前用電波速度通知到民眾。賈旭東說，20秒時間可以避免很多傷亡損失。試想一位司機正好開車至一座大橋前，聽到地震預警會馬上停車，避免大橋斷裂時遭受損傷；或是正要做心臟手術的醫師會立刻停止開刀。

交通工程運輸管理公司KOA集團高級工程師楊學海（Eric Yang）介紹，當下火熱的無人駕駛汽車的研發更是仰賴於交通等數據的收集及應用。如無人駕駛汽車對生物、地面路線和信號燈的的識別。楊學海說，為了加強無人駕駛汽車的安全性，一些地區道路正在進行各種優化，如加寬地面車道線，加強人行道的標識等。除了這些基本數據，還要收集自然數據從而想出應對之道。如太陽黑子會造成太陽風暴，干擾通訊設備，那麼無人駕駛汽車就要提前設計出應對這種自然現象的對策。

此外，楊學海特別提到，無人駕駛汽車的發明與未來的普及不會改善交通擁堵，反而可能會加重擁堵。因此，他認為未來交通的改善還要提高民眾乘坐公共交通的意識，將公共交通設計得更加便捷快速，鼓勵民眾乘坐公共交通。

美西華人學會科工組3日在洛僑中心舉辦「智能交通運輸」研討會，邀請數據收集、人工智...
美西華人學會科工組3日在洛僑中心舉辦「智能交通運輸」研討會，邀請數據收集、人工智能等領域專家，介紹南加州地區對智能交通建設及地震預警數據收集和無人駕駛技術對道路的要求等。記者王若然／攝影
分享

地震

相關新聞

本屆期中選舉 投票率或不如兩年前

2018-06-04 14:18

前縣警指揮官林吉 投入洛縣警局長選戰

2018-06-04 14:17

阿拉索野火 10%獲控制

2018-06-04 14:16

【受任高院法官】華女律師鄭君慨 備感榮幸

2018-06-04 14:15

鼓勵民眾投票 可請兩小時帶薪假

2018-06-04 14:12

聖地牙哥馬拉松賽 逮一女嫌涉開槍

2018-06-04 14:09

影／江俊輝深入非裔社區 最後衝刺

2018-06-04 14:07

大地震 南加25萬人或流離失所

2018-06-04 13:56

白思豪動刀特殊高中 家長學生齊轟

2018-06-04 13:22

紐約2華生 獲密爾肯學者獎學金

2018-06-04 13:21

3傑出華青法拉盛分享成功經驗：找到指導者

2018-06-04 13:16

死亡車禍駕駛人 44%肇事前吸毒

2018-06-04 13:14

怕遣返 西語裔社區舉報家暴減16%

2018-06-04 13:13

汽車耗油量擬放寬！舒默轟環署勾結石油公司

2018-06-04 13:01

省時間 德州法院集體審訊無證客

2018-06-04 13:00

油價續站高檔 機票恐漲價

2018-06-04 13:00

慶祝以色列大遊行 華人花車亮相

2018-06-04 12:59

牛毓琳競選連任誓師大會 重房屋議題

2018-06-04 12:55

海灣旅遊年 台灣10島邀遊客探索

2018-06-04 12:53

支持LGBT 皇后區同志自豪大遊行

2018-06-04 12:51

G7峰會和川金會將至 梅蘭妮亞不隨行

2018-06-04 12:48

影／FBI探員忘情跳舞 後空翻掉槍走火誤傷旁人

2018-06-04 12:13

川普顧問坦承貿易爭端恐對美經濟帶來風險

2018-06-04 09:56

聯合國專家：川普上台 美國貧窮問題加劇

2018-06-03 20:19

在曾蓄奴的州 非裔女性挺身競選喬治亞州長

2018-06-03 13:27

美議員「賣屋可拒同志」言論惹議 地產經紀人協會轟歧視

2018-06-03 11:56

27歲富翁憂北韓攻擊 私建隧道走火造成一死

2018-06-03 11:56
看更多

熱門文章

韓中央日報：文在寅、金正恩、川普將宣布韓戰結束

2018-06-03 22:34

外國買家太多 溫哥華房價爆漲「連屋主都挺打房」

2018-06-04 10:00

至少8個！金正恩豪宅曝光 富麗堂皇宛如宮殿

2018-06-03 17:43

「川金會」金正恩住總統套房每晚18萬元 有人搶埋單

2018-06-03 15:47

UN制裁與經濟真是讓北韓上談判桌原因？專家舉證反駁

2018-06-03 23:24

大陸：美國若實施關稅 所做貿易承諾將一筆勾消

2018-06-03 19:39

敘總統將訪北韓 將是金正恩首次在國內接見外國領袖

2018-06-03 16:14

揭祕！ 鐵達尼號未曾說的故事

2018-06-03 14:53

看準美國不會開戰 中國已漸控制南海

2018-06-03 15:56

太可愛了？傳IS謀襲英國小喬治王子

2018-06-03 17:31

批川普視加拿大為國安威脅 杜魯多：侮辱人、無法接受

2018-06-03 22:02

陸放話：美若加關稅 中美經貿談判共識歸零

2018-06-03 23:37

聯合國專家：川普上台 美國貧窮問題加劇

2018-06-03 20:19

文在寅加入川金會 將宣布韓戰結束

2018-06-04 00:52

恐怖分子作惡多端 杜特蒂：政府十倍奉還

2018-06-04 11:10

沙國向法求助 阻撓卡達購買俄防空飛彈系統

2018-06-03 23:06

創新教學？師當學生面前拿幼犬餵兇殘「擬鱷龜」

2018-06-04 08:50

川金會還未開金正恩已獲勝利 川普能獲得什麼？

2018-06-03 15:49

川普：由韓中日金援北韓 美國不掏錢

2018-06-04 11:04

油價抗爭事件 衝擊新興國

2018-06-04 00:26

今天開盤前 四件國際大事不可不知

2018-06-04 07:43

白宮貿易派系之爭 讓盟友、對手都看傻了眼

2018-06-04 00:29

南韓公廁偷拍猖獗 文在寅：偷拍視同謀殺

2018-06-03 17:18

南海主權再度惹議 中美看法紛歧

2018-06-03 17:58

美國防部長放狠話 陸回嗆：部署南海島嶕是中國主權

2018-06-03 15:58

共同社：川金會可能在新加坡度假勝地聖淘沙舉行

2018-06-03 21:28

史上最年輕！墨西哥18歲正妹選市長 會說6國語言

2018-06-04 12:44

「G7成G6+1…」川普保護主義 6盟國齊批

2018-06-04 00:13

醫療重大發現！7成乳癌初期患者可能免於化療

2018-06-04 13:00

封鎖中國高科技 美逼中上談判桌

2018-06-03 15:10

瓜地馬拉活火山爆發噴黑煙 岩漿流入村莊7死300傷

2018-06-04 09:23

華郵：中國科研經費日增吸引全球人才 美擔心喪失優勢

2018-06-04 12:46

中美貿易談判 陸方聲明「釋放3信號」

2018-06-04 00:22

美媒：聘川普好友當公關 兩周後中興獲解禁

2018-06-03 17:45

教書夢碎 坦尚尼亞連體姊妹過世

2018-06-04 10:52

美盼陸改變經濟結構

2018-06-04 00:50

影／FBI探員忘情跳舞 後空翻掉槍走火誤傷旁人

2018-06-04 12:13

糧食危機誰能解？ 藻類有望成救星

2018-06-03 15:10

多具灰色焦屍臥地 瓜地馬拉40年最嚴重火山爆發

2018-06-04 13:09

國際貿易緊張局勢升高 航空業提警告

2018-06-03 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top