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大地震 南加25萬人或流離失所

2018-06-04 13:56世界日報 編譯組／綜合報導

研究人員指出，加州一旦出現毀滅性大地震，恐造成25萬人至40萬人無家可歸流離失所，不少人更可能因路面、橋樑斷裂，被迫留在災區。

相關單位日前透過演習，思考如何應對災難發生後的諸多問題，包括食物與住所，協助舉目無親的未成年人，與應對交通和資源阻礙等。

美國地質調查局（US Geological Survey） 研究風險降低的科學家Ken hudnut表示，舊金山灣區海沃斷層（Hayward Fault）若發生芮氏規模7以上地震，直衝柏克萊、奧克蘭、海沃等地區，可能造成40萬人流離失所。而聖安德里斯斷層（San Andreas fault）一旦斷裂，南加州可能有超過25萬人被迫離開家園。

根據美國地質調查局模擬南加州主要地震的ShakeOut報告，儘管地震發生後，許多人可能選擇投靠親友或暫住酒店，但相關單位預估，超過17萬5000人將無別的選擇，只能留在公共收容所，這將面臨食物、水和藥品嚴重短缺的挑戰。

亞利桑納州近期在該問題上邁出重要一步，相關單位5月舉行一場全面演習，模擬從南加州撤離的40萬人後的應變，包括提供食物與住所，協助走失者團聚，與交通和物資短缺等挑戰。

這次演習讓大家開始思考這種災難出現的難民危機，儘管加州專家不認為大家會逃到亞利桑納州。因聖安德里斯斷層斷裂後，離開加州的路將遭受損毀，包括通往鳳凰城的10號公路Coachella谷，與通往賭城的15號公路Cajon Pass附近。

地震專家瓊斯（Lucy Jones）也認為，其他諸如電力受阻等問題，也阻礙駕駛者。

然即使南加州，災民勢必也難以移動，街道將被殘骸阻塞，紅綠燈不起作用，美國地質調查局指出，橋樑也將受損。

瓊斯認為，即使聖安德里斯斷層爆發芮氏規模7.8地震，距離斷層較遠的如橙縣、范杜拉與聖地牙哥縣仍可居住，南加州還是有很多地方不受影響。

至於那些地區受到影響，則取決於哪個斷層破裂。若位於洛杉磯市中心地底的朋地丘（Puente Hills）斷層出現芮氏規模7.5地震，市中心恐損毀嚴重，但河濱縣地區相對較好。

至於如何避難？專家表示，在家避難會好得多，屋主可採取通過改造目前的老房子或公寓，居民也可通過儲水、食物、藥品維持生活，理想情況是兩周，或至少72小時，每人每天至少需一加侖水。然而，並非每個人都願意提前做好準備，

不僅如此，地震後引發的火災，遭受破壞的管線道將阻礙救火。

美國地質調查局指出，海沃地震一旦發生規模7以上地震，東灣大部分消防栓會在地震中乾枯，可能造成5萬2000個單位住宅面積被火吞噬。在南加州，大震也可能造相當於13萬3000住宅面積燒焦。

在現代歷史上三次大震中，1755年里斯本、1906年舊金山與1923年東京，地震後的火災特別有破壞性。

瓊斯說，儘管加州急需面對住房短缺危機，但更長期的擔憂是，永久離開家園的人，是否會造成更多的失業，商業活動受影響。

她說，洛杉磯失去人口的年分，僅有1971年雪爾瑪（Sylmar）和1994年北嶺大震這兩年。

地震舊金山演習

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