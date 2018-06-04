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朱利安尼：川普或許有權赦免自己

2018-06-04 06:07中央社 華盛頓3日綜合外電報導

美國檢方正就俄羅斯疑似干涉大選展開調查。總統川普的律師朱利安尼今天指出，針對這項調查工作衍生的任何指控，川普「或許」都有赦免自己的權力。但他堅稱川普無意這麼做。

法新社報導，最近加入川普法律團隊的前紐約巿長朱利安尼（Rudy Giuliani）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week），川普「或許真的」有赦免自己的權力。

朱利安尼說：「我認為那樣做的政治後果會很棘手。赦免其他人是一回事，赦免自己又是另一回事。」

但這種想法引發包括曾任川普顧問的新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）等人的高度議論。

克里斯蒂告訴ABC：「絕對不可以發生這種事，不可以的原因在於那會製造政治問題。如果總統赦免自己，他會被彈劾。」

聯邦眾議院多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也告訴有線電視新聞網（CNN），任何一位總統都不應該赦免自己。

跟朱利安尼一樣曾任紐約聯邦檢察官的巴拉拉（Preet Bharara）同意上述看法。他告訴CNN，如果總統赦免自己，會「令人震驚」。

巴拉拉說，那幾乎會導致「彈劾自動生效」。

另外，朱利安尼今天雖然表示，川普想要接受特別檢察官穆勒（Robert Mueller）約談，但同時暗示，律師團開始拿接受約詢可能的風險來說服川普。

川普紐約俄羅斯

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