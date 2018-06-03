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傳川普律師致函穆勒 辯稱總統不能被控妨礙司法

2018-06-03 22:55中央社 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普的律師據傳曾祕密致函負責「通俄門」調查的特別檢察官穆勒，內容聲稱川普不能被迫作證，且由於川普對所有聯邦調查握有絕對權力，因此無法指控他妨礙司法。

紐約時報」2日率先報導這封長達20頁的信函，並刊登內容。川普的律師在信中主張，穆勒（RobertMueller）對俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選的調查行動，不能傳喚川普。

這封信署名的是當時川普的律師之一陶德（JohnDowd），發信日期是1月29日，陶德目前已離開川普律師團。信中寫道，對川普違法干預司法的指控有待商榷，因為美國憲法賦予總統權力，「若他想要，就能終止調查，甚至行使特赦權」。

川普2日隨即在推特發文表示：「特別檢察官和司法部是否將我律師的信函洩漏給假新聞媒體？這個代價非常昂貴的獵巫把戲何時結束？這對我們的國家很糟糕。」

美聯社報導，這封信不僅大膽伸張總統的權力，也顯示川普律師團開啟另一個訴訟戰線。

曾在小布希總統（George W. Bush）時代擔任美國司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Counsel）主任的哈佛大學法學院教授高史密斯（Jack Goldsmith），接受「紐約時報」訪問時表示：「當有關妨礙司法的法令，和憲法賦予總統行使監督司法部調查的權力產生衝突時，我們不知道法律站在哪邊。這是有待討論的問題。」

穆勒曾要求詢問川普，以釐清他是否懷有妨礙司法調查的犯罪意圖，調查內容是川普的夥伴是否與俄羅斯干預美國總統大選的行動有所關連。

川普早前曾表示，他願意接受穆勒詢問。但他的律師團，包括首席律師朱利安尼（Rudy Giuliani），曾公開和私下表示，他們擔心川普可能被控作偽證。

若川普不同意接受詢問，穆勒便得決定是否向大陪審團申請歷史性的傳票，強迫川普接受訊問。川普的律師團3月曾提出這個可能性，但目前尚不清楚穆勒是否仍積極考慮這麼做。朱利安尼曾告訴美聯社，川普的律師團相信，穆勒沒有權力這麼做。

若川普的團隊聲稱，他不能被迫回答問題或被控妨礙司法，這很可能開啟一場訴訟戰。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）1998年面臨彈劾時，曾遭聯邦眾議院指控妨礙司法。另一位前總統尼克森（Richard Nixon）1974年面臨彈劾時，罪名之一也是妨礙司法。

川普紐約時報俄羅斯

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