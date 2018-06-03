27歲富翁憂北韓攻擊 私建隧道走火造成一死

2018-06-03 11:56 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



美國一名富翁因為被控殺死一名工人，將於8日出庭。圖擷自 WJLA 分享 facebook 美國一名富翁因為被控殺死一名工人，將於8日出庭。這名工人是在替這位富翁的華府郊區住宅修築隧道時死亡。至於修築隧道的目的，則是為了防禦北韓飛彈攻擊。

電視台WRCTV報導指出，現年27歲的百萬富翁股票交易員兼陰謀理論家貝克維特（Daniel Beckwitt），涉嫌於去年9月殺死21歲的卡夫拉（Askia Khafra），被控二級謀殺罪和過失殺人罪。他將以10萬元保釋金獲保釋。

貝克維特的住處位在華府郊區馬里蘭州貝塞斯達，卡夫拉為他的住宅挖掘隧道，結果地下室發生火災，卡夫拉不幸死亡。

華盛頓郵報報導，貝克維特「不是普通人」。他的律師邦西（Robert Bonsib）在大陪審團起訴貝克維特後表示，貝克維特因為擔心國際緊張局勢及北韓發射洲際彈道導彈，決定建造一個安全的掩體。

電視台秀出了貝克維特早期拍下的影片，畫面中他身著類似消防員的防護頭罩和金光閃閃的服裝，大談政府遭受誤導、國會政治侵擾人民、歐威爾式暴政等。

媒體並報導檢方在法庭的說法指出，卡夫拉透過社交媒體與貝克維特會面，貝克維特告訴卡夫拉：「如果他日以繼夜在隧道裡挖掘、吃喝拉撒睡，就會獲得金錢報酬，讓他可以開設夢想中的公司。」

貝克維特為了不讓卡夫拉知道他家的具體位置，開車接了哈拉夫後，要他戴上墨鏡、到處繞路。隧道位在地下室下20呎處，向外延伸約200呎。

檢方指稱，由於該住宅和地下室堆放垃圾、隧道內的電源線也讓工程很不安全，終於導致起火。