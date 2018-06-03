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美議員「賣屋可拒同志」言論惹議 地產經紀人協會轟歧視

2018-06-03 11:56世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

美議員日前稱「賣屋可拒同志」，言論引起外界撻伐。圖片來源/ingimage
美議員日前稱「賣屋可拒同志」，言論引起外界撻伐。圖片來源/ingimage
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擁有130萬名會員的全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR) ，決定不支持加州共和黨國會眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）；因為羅拉巴克主張：如果人們不同意其生活方式，可以拒絕出售房屋給同性戀者。

橘郡「記錄日報」日前率先報導了羅拉巴克16日與全國房地產經紀人協會代表團會晤時，雙方出現的爭議。

橘郡房地產協會前任總裁伍德亞得（Wayne Woodyard）指出，他們在會中向羅拉巴克提議修改公平住房法案（Fair Housing Act），將反歧視條款的保護擴大到LGBTQ社群。但他話聲剛落，羅拉巴克就直截了當地說：「我不支持」。

伍德亞得轉述羅拉巴克的說法：「屋主如果不同意買方的生活方式，應該可以決定不把房子賣給他們。」羅拉巴克證實他的確是這麼說的。

羅拉巴克指出，公平住房法案已針對種族主義畫清界線，他不認為這條線需要再做延伸，「不該要求屋主和他們認為正在做不道德的事的人做生意。」

羅拉巴克的評論在網路上引來LGBT權利組織的不滿，全國房地產經紀人協會也決定放棄為羅拉巴克支持背書。羅拉巴克已15度連任，6月的共和黨初選他將與另外4名同黨人士競爭席位。

NAR總裁曼登霍（ElizabethMendenhall）聲明指出，「該協會的會員道德守則在性別認同和性取向歧視方面，遠遠領先於國會。我們希望國會能夠支持消除基於性取向或性別認同的住房歧視。」

「公平住房法案」禁止基於種族、膚色、國籍、宗教、性別、殘疾和家庭狀況的住房歧視。它並未具體涵括性取向和性別認同在內。

房地產共和黨LGBT

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