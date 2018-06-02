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硬起來反擊川普 杜魯道不再當好人

2018-06-02 13:57中央社 渥太華1日綜合外電報導

加拿大帥哥總理杜魯道（Justin Trudeau）素以謹慎化解燙手政治議題著稱，但他對美國祭出鋼鋁關稅強勢回應，將應對危機的毅力又拉至一個新境界，或許有助他2019年贏得連任。

法新社報導，杜魯道昨天對美國128億美元貨品課徵關稅，以反擊美國祭出的鋼鋁關稅，他還指控美國總統川普缺乏「常識」。

杜魯道這回的言行，與他在川普就職以來一直保持的魅力攻勢呈鮮明對比。本身是業餘拳擊手的杜魯道，把貫有的「陽光」言行改為批鬥式，還發動加國80多年來最大規模的貿易反制措施，讓加國民眾、產業甚至反對黨，都對他罕見「硬起來」批川普而喊讚。

「多倫多明星報」（Toronto Star）專欄評論家希柏特（Chantal Hebert）說：「杜魯道說出了加拿大總理幾十年來針對美國政府最嚴厲的一些話。」希柏特還以分水嶺時刻，形容川普時代的美加關係。

希柏特還說：「加拿大政府首長挑明地說正與一個沒常識的美國政府打交道，或開記者會堅持貿易談判的己見，這可不是每天都能看到的事。」

渥太華大學教授李伯朗（Patrick Leblond）接受法新社訪問，指杜魯道這些新轉變「將有助自由黨下次的選舉」。

李伯朗說：「我想民眾了解，這事（貿易爭端）完全不是自由黨的錯，我覺得加拿大政府已盡其所能避免這個結果，他們已試著接觸並持續交流，是川普沒能了解到自己的孤立主義政策會對美國與世界經濟帶來影響。」

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