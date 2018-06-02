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老美最常搜尋單字拼法 beautiful居冠

2018-06-02 12:22中央社 波特蘭1日專電

一年一度的「全美拼字大賽」激烈競爭之際，「谷歌搜尋趨勢」公布老美最容易拼錯的單字為「美麗的」（beautiful）。

就在「全美拼字大賽」（National Spelling Bee）登場之際，「谷歌搜尋趨勢」（Google Trends）跟隨新聞熱潮，公布美國民眾過去一年來，最常在谷歌搜尋「怎麼拼」（how to spell）的單字為何。

「谷歌搜尋趨勢」推特帳號本週稍早公布統計結果圖表，列出全美50州民眾最常搜尋「怎麼拼」單字為何。

圖表顯示，共有11州的民眾去年最常在谷歌搜尋怎麼拼「美麗的」，包括加州、華盛頓州、猶他州、亞利桑那州、威斯康辛州、伊利諾州、阿肯色州、印地安那州、維吉尼亞州、北卡羅來納州以及麻州。

另外，俄勒岡州、德州、明尼蘇達州、密西根州、俄亥俄州及喬治亞州等6州的民眾，最常搜尋「怎麼拼」的單字，則為源自電影「歡樂滿人間」（MaryPoppins）插曲的落落長單字Supercalifragilisticexpialidocious（難以置信的）。

紐約州、新澤西州與科羅拉多州的民眾，最常搜尋如何拼的單字為「繼續」（resume）。

蒙大拿州民眾最常搜尋拼法的字是「明天」（tomorrow），愛達荷州民眾最常搜尋的字為「生意」（businesses），緬因州民眾最常搜尋拼法的字則為「康乃狄克」（Connecticut）。

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