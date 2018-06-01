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川普偷跑洩密？推文預報就業佳音 違反聯邦規定惹議

2018-06-01 23:49經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國總統川普在舉世矚目的美國5月就業報告公布前，先一步在推特（Twitter）上推文暗示會有好消息，此舉疑似違反禁止政府官員在重大經濟數據正式發布前公開發表評論的聯邦規定。

川普在美東時間1日早晨7時21分推文說：「期待看到今早8點半出爐的就業數據。」美國勞工部隨後正式公布的數據的確含有令人期待的理由 —5月失業率降到18年最低的3.8%，而非農就業人口增加22.3萬人，都超越市場預期。

財經新聞網站MarketWatch報導，川普可能已違反美國行政管理與預算局（OMB）1985年頒布實施的「數據政策指令第3條」規定，成為多年來第一位逾越這條紅線的美國總統。但他並非第一人，艾森豪總統在1954年、1956年和1958年的選舉日前夕，也曾預先洩露就業報告的內容。

依照這項規定，行政部門的雇員至少要等到重要經濟指標正式發布一小時以後，才能公開評論這些數據（但數據發布機構的首長若指派幕僚解說數據，則不在此限）。紐約時報報導指出，依照長久來的慣例，在就業報告於每月第一個周五公布的前夕，總統以及財政部長、國家經濟會議主席等高階政府官員會聽取相關簡報，但在報告正式對外公布後不應揭露相關訊息。

但MarketWatch指出，有兩個模糊地帶，可能讓川普有運作的空間。一，川普是否屬於「行政部門的雇員」？二，這則不含數據的推文，是否稱得上是「評論」？

白宮發言人桑德斯就對CNBC表示，川普的推文並無不妥，因為「他並未洩露數據」。

白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）表示，他和川普在周四晚上分享這份就業報告，且對川普周五一大早的推文不以為意。庫德洛說：「我不認為他不經意洩露任何訊息。」

曾任前總統歐巴馬經濟顧問委員會（CEA）主席的古斯比（Austan Goolsbee）則推文指出，就業數據極具敏感性。古斯比寫道：「這是機密資訊，CEA會在前一天拿到數據，但在正式發布前，即使是內部針對此資訊的討論，也只能在加密線路上進行。」

在前總統小布希時代擔任美國財政部發言人的傅拉托（Tony Fratto）在推文上表示，他不確定川普此舉是否違法，但對尚未公布的數據預作暗示「顯然是很不好的行為」。

美國總統川普1日在推特發文暗示尚未公布的就業數據不錯，引起爭議。（圖／美聯社）
美國總統川普1日在推特發文暗示尚未公布的就業數據不錯，引起爭議。（圖／美聯社）
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川普白宮紐約時報
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