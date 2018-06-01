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風暴艾伯托橫掃 美南災情慘重

2018-06-01 20:57世界日報 編譯盧炯燊／綜合31日電

亞熱帶風暴艾伯托（Alberto）來勢洶洶，給美國南部多個州帶來豪雨，河水暴漲，橋梁遭到衝擊、無數房屋損毀，多人死亡。

從阿拉巴馬直至田納西、肯塔基、伊利諾斯，南北卡羅來納至維吉尼亞州，都受到艾伯托所帶來豪兩的沖擊。在維州的常春藤溪（Ivy Creek），多輛汽車遭湍急的河水沖走，至少已有一人死亡，多人失蹤，救援人員仍在展開搜索。

艾伯托本周初已最少奪去四人性命，最新的吹襲路線是向大湖區推進，但國家氣象局表示，東南部地區、俄亥俄谷以及東北部六個州，直到本周末仍會繼續下大雨，預料會出現新的氾濫災情。

艾伯托是在5月28日國殤日從佛州開始展現威力，給阿拉巴馬直至田納西、肯塔基、伊利諾，南北卡羅來納以至維吉尼亞州帶來豪雨。

維州艾巴馬利郡（Albemarle）的常春藤溪慘劇是在30日早上發生，至少兩部汽車被水沖進溪裡，目擊者表示，其中一輛汽車的乘客自行游上岸，但另外一輛汽車內的兩名男女被洪水沖走。

消防救援隊長艾格斯頓（Dan Eggleston）在記者會上表示，常春藤溪正常來說是很平靜，但在豪雨下，水位突然上升八至十吋。受大雨影響，縣內多間學校已經停課。艾格斯頓警告或會出現更多洪水氾濫情況。

在北卡州，布恩鎮（Boone）發生土石流，導致一間房屋洩漏瓦斯並發生爆炸，兩人死亡。此外，州長庫伯（Roy Cooper）表示，該州四個水壩正受密切監視。

艾拍托之前在古巴也奪走四條人命。

亞熱帶風暴艾伯托帶來嚴重災情。 宋凌蘭
亞熱帶風暴艾伯托帶來嚴重災情。 宋凌蘭
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