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大陪審團起訴溫斯坦強暴 律師：他不會認罪

2018-05-31 09:27中央社 紐約30日綜合外電報導

美國曼哈頓聯邦大陪審團今天決定，以一級和三級強暴等罪名起訴哈維溫斯坦（著藍衣者）...
美國曼哈頓聯邦大陪審團今天決定，以一級和三級強暴等罪名起訴哈維溫斯坦（著藍衣者）。歐新社
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美國曼哈頓聯邦大陪審團今天決定，以一級和三級強暴等罪名起訴哈維溫斯坦，這是檢方將這名遭控性犯罪而身敗名裂的美國知名製片交付審判所做的下一步努力。

66歲的哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）將近8個月前遭控性行為不端，斷送了他的影業生涯。上週哈維溫斯坦遭起訴時，被認為是「#我也是」（#MeToo）運動的里程碑。

曼哈頓地方法院法官范斯（Cyrus Vance）今天表示：「這次起訴進一步讓被告（哈維溫斯坦）為被指控的性暴力犯罪負責任。」

范斯還說：「調查仍持續進行中，我們也繼續呼籲其他倖存者和握有相關訊息的人打電話給我們。」

哈維溫斯坦的辯護律師布拉夫曼（Ben Brafman）今天證實，哈維溫斯坦打算不認罪，並「強烈否認毫無根據的指控」。

布拉夫曼說：「我們很快就會正式採取行動駁回起訴，如果這起案件真的進入審判，我們預期溫斯坦先生會被判無罪。」

哈維溫斯坦聽從律師團隊的建議，拒絕在大陪審團面前作證。哈維溫斯坦的律師團隊指控范斯的辦公室屈服於政治壓力。

哈維溫斯坦因為2013年攻擊一名女性，以及2004年對另一名女性進行犯罪性行為，涉一級和三級強暴罪嫌遭到起訴，兩名受害者都沒有公開身分。

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