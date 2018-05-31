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董雲裳任亞太助卿有變數？傳龐培歐將撤回提名

2018-05-31 06:30聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院代理亞太助卿董雲裳。聯合報系資料照
美國國務院代理亞太助卿董雲裳。聯合報系資料照
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美國廣播公司新聞網（ABC News）30日引述三名消息人士說法報導，國務卿龐培歐可能撤回代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）出任亞太助卿的提名。

報導稱，龐培歐正考慮可能由國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）或太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）接任亞太助卿，但他不會在可能於新加坡舉行的「川金會」之前撤回董雲裳提名案。

報導寫道，川普政府可能會重新安排董雲裳出任亞太地區某處的大使職務，可能會去新加坡。

美國總統川普與北韓領導人金正恩可能於6月12日在新加坡舉行峰會，美國與北韓密集磋商，但董雲裳卻未扮演要角；ABC報導指出，董雲裳在美國與北韓的對話中被邊緣化，她之前並未隨龐培歐赴北韓，30日也未陪同龐培歐赴紐約會晤北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲。

國務院發言人諾爾特並未談論董雲裳的角色，僅告訴美國廣播公司新聞網，董雲裳仍為亞太助卿提名人，龐培歐多次會見、諮詢董雲裳。

國務院與中國大陸、台灣等東亞及太平洋地區有關的最重要職務亞太事務助理國務卿懸缺已久，白宮直到去年12月才提名資深外交官、現任代理助卿董雲裳出任亞太助理國務卿。

參議院外委會於今年2月舉行董雲裳的提名聽證會，但至今尚未通過其任命。

前國務卿提勒森曾力保董雲裳，但川普今年3月撤換提勒森，董雲裳任命案也出現變數。

聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）月前曾表示。他將竭盡所能阻止董雲裳出任亞太助卿；魯比歐說，這個職位需要由理解重新平衡美國與中國大陸關係，以及支持台灣、捍衛人權的人士擔任。

魯比歐曾在董雲裳的提名聽證會詢問國務院等美國官方網站撤除中華民國國旗圖案一事，董雲裳當時表示，美國不承認台灣是個獨立國家，不承認中華民國是與美國有官方關係的國家，且美國的政策是不把中華民國國旗放在美國官方網站上。

北韓國務院新加坡
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