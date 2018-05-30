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性醜聞纏身 密州反腐州長閃辭

2018-05-30 16:58世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

密蘇里州州長葛瑞坦（Eric Greitens）因為陷入與前理髮師外遇醜聞，29...
密蘇里州州長葛瑞坦（Eric Greitens）因為陷入與前理髮師外遇醜聞，29日突然宣布辭職，辭呈將於6月1日生效。 世界日報記者宋凌蘭╱攝影
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密蘇里州州長葛瑞坦（Eric Greitens）因為陷入與前理髮師外遇醜聞，29日突然宣布辭職，辭呈將於6月1日生效。檢察官和州議員目前正針對葛瑞坦的外遇醜聞案，展開廣泛調查。

44歲的葛瑞坦，資歷與眾不同，他曾是羅德學者及海軍「海豹部隊」隊員，被視為是共和黨明日之星；但他傲慢無禮的行事風格，也讓不少共和黨議員與他保持距離。

葛瑞坦在17個月前宣誓就職密州州長，當時他誓言剷除「腐敗的職業政治家」。然而，現在與他相關的調查，已擴大到他從事競選活動時，是否違反融資法。

有關葛瑞坦的外遇醜聞案，在1月份遭媒體公開。涉案女子的前夫在接受訪問時表示，他的前妻與葛瑞坦的地下情是在2015年3月、他還沒有當選州長之前發生，葛瑞坦握有與這名婦人在一起的私密照片，並用來對她恐嚇勒索，要她絕對噤聲保密。

葛瑞坦當時指責這些指控是「政治獵巫」，並誓言將繼續執政。但該報導立即引發風暴，兩黨人士都要求他下台。

聖路易斯大陪審團2月22日以侵犯隱私重罪起訴葛瑞坦，因為他未經當事人同意在家中拍下女子照片。這項指控後來在挑選陪審團期間被駁回，但特別檢察官正考慮重提指控。

4月份，聖路易斯檢察官辦公室又指控葛瑞坦涉及另一宗重罪，聲稱他不當成立一家慈善機構，並使用該組織捐款人名單為自己籌措2016年競選經費。

密蘇里州立法機構甫於10多天前召開特別會議，討論是否對葛瑞坦進行彈劾。眾議會特別調查委員會已傳喚他在6月4日出庭作證。

葛瑞坦宣布辭職後，將由共和黨副州長帕森(Mike Parson)掌理州長職務。

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