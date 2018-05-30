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南加大狼醫惡行 52受害者投訴

2018-05-30 13:40世界日報 記者張越／洛杉磯市報導

南加大狼醫案又有新進展。29日，洛杉磯市警局召開新聞發布會，表示共有52名受害者投訴，警局目前正在調查狼醫丁鐸（George Tyndall）。受害者的投訴從1990年至2016年，幾乎包括了丁鐸在南加大的所有從業時間。華裔律師指出，如果檢方決定對丁鐸提起刑事起訴，刑事起訴會對民事提控產生影響。

洛市警局大隊長William Hayes說，52宗投訴中，39宗來自案發後南加大設立的熱線電話。其他投訴則是受害者直接跟警方聯繫。警方表示，他們和檢察官辦公室緊密合作，來決定學生的投訴是否達到刑事起訴要求。

丁鐸去年已經辭職。洛杉磯時報調查發現，從1990年代開始，學生們就發現他在看診時，有不當的語言或者對身體不當的碰觸，甚至給正在檢查的病患拍照。但即使如此，他依然在南加大學生健康中心工作。

直到一名護士舉報丁鐸性侵犯，他才被解職。南加大的一份內部調查顯示，他對學生實施的盆腔檢查，已經超出了醫學許可範圍，達到了性侵學生的程度。

但在洛杉磯時報的採訪中，這位71歲的婦科醫師為自己辯解。表示他的檢查是合乎規範，有些言論也被過分解讀或誤解。他在給洛杉磯時報的一封信中，表示他在2016年3月之前，只有一名學生投訴他，理由是他做盆腔檢查時沒有戴手套，但他否認。

目前很多受害人已經透過律師對南加大提起民事訴訟，如爾灣一家律師樓已經為多名受害者提控，僅29日一天，就有三名新的受害人加入提告學校。其中有受害人表示，1988年當丁鐸還在爾灣加大醫學院工作時，她作為丁鐸的研究助理，已經遭他不當對待（abused）。

此事件已經導致南加大校長尼基亞斯（Max. Nikias）下台。洛市警局呼籲所有潛在受害者或知情者，向警方提供信息，電話：213-486-6910。

律師鄧洪表示，根據加州SB185法案，現在性侵類犯罪沒有追溯期限，無論多久的案子都可以提告或調查。根據投訴者的描述，丁鐸曾給患者私處拍照，甚至不戴手套檢查私處，都已經超出醫學檢查範圍。如果他被證明真的有上述行為，已經構成刑事重罪的標準。不過想要定罪，檢察官不會只聽受害者的一面之詞，還要調查一些其他證人，比如當時的護士等。所以想要刑事起訴，也不是那麼容易。

鄧洪說，刑事起訴會對民事起訴產生影響，但民事訴訟是將丁鐸本人和南加大同時提告。民事訴訟的最終目的是獲得賠償，丁鐸本人的賠償能力有限，而學校是主要賠償主體。但即使是丁鐸認罪，對學校的的提控，也不是順理成章就會打贏官司。因為學校並沒有實施性侵，學校的責任是監管不力，沒有及時發現問題，或者發現問題沒有及時處理。如果上述問題成立，學校才算敗訴，才有必要賠償受害者。

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