女將參選踴躍 難敵眾男夾殺

2018-05-30 13:39 世界日報 編譯組／綜合29日報導



6月5日加州初選有很多民主黨女將踴躍參選，但遭到同黨男性「夾殺」很難再現「女性之年」（Year of the Woman）。

喜劇演員韓德勒（Chelsea Handler）數月前在洛杉磯一家酒店面對台下幾乎全為女性的觀眾預測說，1992年曾是女性之年，女性在今年明顯將取得更大成就。不過這個願望在加州很可能難以實現，今年初選有許多女性候選人面臨落選命運。

參加此次選舉的加州女性候選人人數並不少，兩大黨將有57位女性在6月5日參加聯邦眾議員角逐，人數之多創下新紀錄，比此前女候選人最多的2012年增加24%。這些人大部分來自民主黨，許多都是頗有建樹的職業女性，包括醫師、護士、律師和科技界高管，她們都為反對川普總統的政策而參選。

但加州關鍵選區初選候選人人數擠爆，現任政客地位牢固，競選廣告費用高昂，還有加州初選得票最高兩人出線的規定，都對民主黨女性候選人不利。

小兒科醫師陳慶梅（Mai Khanh Tran）這次參選取代即將卸任的第39區聯邦眾議員羅伊斯（Ed Royce）。她認為，加州女性候選人正在經歷相當困難的時刻。她們得不到所需支持和幫助，無法擁有強大的競爭力。

第39區共有六位民主黨候選人。52歲的陳慶梅以難民身分從越南來到美國，儘管募款還不錯，但目前民主黨呼聲 最高的是兩位男性候選人。

第48區國會眾議員選戰出現類似情況，有四位女性候選人挑戰共和黨聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher），民主黨女性候選人斐恩（Rachel Payne）也在其中，但黨內領先的也是兩位男性候選人。

在七個「告急」（vulnerable）共和黨聯邦眾議員選區參選的所有民主黨女性候選人，都未能設法在2月召開的加州民主黨代表大會上得到黨的背書。

陳慶梅說，民主黨國會競選委員會（DCCC）幕僚和多位加州民主黨聯邦眾議員曾勸她棄選，指出她在民主黨內部的民調支持率落後於男性候選人，甚至有人說她有可能產能為選舉中的「攪局者」，這令她感到吃驚。

無獨有偶，儘管斐恩的名字仍留在選票上，但她4月底宣布停止競選，因為擔心自己參選會導致民主黨人的選票分流。