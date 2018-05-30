美國大叔幫淋雨站崗小兵撐傘 照片感動網友

2018-05-30 10:39 中央社 波特蘭29日專電



陣亡將士紀念日當天，美職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊為曾遭俘虜或在戰爭失蹤的美軍設置紀念椅旁，一名正接受培訓的小兵淋雨站崗，一男子為他撐傘，照片曝光後，感動了網友。

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士隊（AtlantaBraves）去年在太陽信託公園（SunTrust Park）球場觀眾席的「光榮之椅」（Chair of Honor）插著美國國旗，紀念曾在戰爭中遭到俘虜，或在戰爭中失蹤的美軍。

28日是美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），亞特蘭大勇士隊推特帳號當天分享一張照片，照片中有一名非洲裔美國海軍陸戰隊「青少年儲備軍官訓練團」（JROTC）的少年在紀念椅右側站崗，而這名少年的身後則有一名穿著紅色夾克、留著鬍子的男子，左手拿著綠色背包，右手則隔著柵欄為站崗少年撐著一把深藍色雨傘。

亞特蘭大勇士隊在推文中只寫了一個字「尊敬」（Respect）。

一天之內，這張照片獲得1萬7000名網友按讚，媒體報導紛紛轉載。眾多網友回應表示感動，也有網友留言說：「很榮幸身為勇士隊球迷。」

推特用戶傑勒（Braves Chelle）28日也發表從另一個角度拍攝的男子為站崗小兵撐傘照片，發文時間是在亞特蘭大勇士隊透過推特發表照片的約半小時之後。

傑勒拍照地點是在紀念椅的右下方觀眾席，他也在推特發文寫道：「他們為我們犧牲這麼多，我們也可以為他們貢獻一些。」