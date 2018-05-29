投資大亨索羅斯介入 美阿縣檢察長選舉激烈

2018-05-29 17:44 世界日報 編譯組╱阿拉米達縣28日電



自雷根時代以來，美國阿拉米達縣許久未進行過檢察長選舉，今年因為國際知名億萬投資大亨索羅斯（George Soros）的介入，使此次阿縣檢察長選舉顯得異常激烈。

數十年來，阿縣檢察長一職基本都是由副檢察長接任，如1981年時任阿縣檢察長的詹森（D. Lowell Jensen）被雷根任命為美國司法部法官，阿縣議會立即任命其副手米漢（John J. Meehan）接任檢察長。米漢退休時，檢察長一職也是由其副手歐洛夫（Thomas Orloff）接任，等到歐洛夫2009年退休，其副手歐瑪利（Nancy O`Malley）便接任檢察長至今。

自由派的歐瑪利從未傳出醜聞，而且又有工會、政治團體和該縣絕大部分民選議員的支持，在正常情況下，她此次尋求連任應是十拿九穩。然而，由於進步改革派的索羅斯和其加州司法與公共安全政治行動委員會（California Justice & Public Safety Political Action Committee，簡稱PAC）的介入，此次選舉氛圍變得和過去截然不同。

PAC的目標是協助全美各地選出具有改革理念的檢察長，在這次選舉周期中，CJPAC在北加州沙加緬度、康曲柯士達和阿拉米達等三縣的選舉中十分活躍。PAC支持的阿拉米達縣檢察長候選人是普萊斯（Pamela Price），她是一位民權律師，沒有檢察工作經驗，她的政見強調保釋制度改革，以及要求刑事司法系統更公平對待非裔和西語裔民眾。

截至目前，索羅斯已經花超過55萬9000美元的經費為普萊斯助選，包括在各大主流媒體和臉書等社群媒體上進行宣傳、寄發傳單等。