國殤日悼將士 川普事前推文吹噓惹議

2018-05-29 12:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合華盛頓28日電



美國國殤日川普舉行儀式紀念陣亡將士，但事前推文自我吹捧惹爭議。 路透社 分享 facebook

美國總統川普在28日國殤日於阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)舉行紀念儀式表示，他來此「聖地」，向「美國最偉大英雄的奉獻和英勇致敬」；但他事前也不忘藉機推文自我吹捧，聲稱在他執政下，經濟達到數十年的巔峰，因而遭人批評「這位三軍統帥在此莊嚴日子自賣自誇，既不當又無知」。

在無名烈士墓附近，內閣閣員、軍方將領、退伍軍人及眷屬雲集；川普說：「我們伴隨他們的家人一起哀悼，我們務使他們的犧牲是值得的。」

川普的肅穆談話，與數小時前推文自我吹噓的語氣迥異，川普推文說，陣亡將士會為今天美國的榮景自豪和快樂。

川普推文寫道：「如今經濟達數十年巔峰、非裔和西語裔失業率最低（婦女失業率為18年來最低）、軍隊重整，還有太多不勝枚舉，很棒。」

這是川普擔任總統後，第二度於國殤日到阿靈頓公墓致敬，他在獻花後致辭，讚揚前聯邦參議員杜爾等曾服役軍中人士；杜爾為1996年共和黨總統提名人，他曾於二次大戰服役。

川普也溫馨地提到出席的軍人眷屬，其中包括父親葬在阿靈頓墓園的男童克利斯汀‧傑可布；川普說，傑可布去年曾指給他看父親的墓地，是令他銘記在心的一刻。

川普尊崇陣亡將士的同時，事前不忘推文自誇一年來的政績，令不少人不以為然。歐巴馬政府國務院發言人柯比說：「在今天這個日子，我們的三軍統帥做此談話，是最不適當、無知之舉。」

前參謀首長聯席會議主席鄧普西也推文斥責川普：「一年中的這個日子，不應該屬於我們任何人，不論聲望有高、權勢多大，不論我們自認為自己有多麼成功。因為這個日子應屬於奉獻生命，讓我們得享自由的那些人。」

同時，總統的家人則專注於陣亡將士的悼念。第一夫人梅蘭妮亞推文寫道：「在國殤日，我們向為我們偉大國家獻出生命的許多美國將士致敬。」第一千金伊凡卡也推文向陣亡將士致意。