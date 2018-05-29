川普推文「陣亡將士紀念日快樂！」吹捧自己遭批噁心

2018-05-29 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國總統川普28日在陣亡將士紀念日的相關推文吹捧自己政績，遭批發言不當。圖為川普當天出席阿靈頓國家公墓的陣亡將士紀念日典禮。美聯社 分享 facebook 美國政治人物在陣亡將士紀念日向為國家服務的軍人表達謝意，並哀悼為國犧牲的將士。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普28日卻把該紀念日當跳板，在推文中吹噓上任16個月的成就。

川普在推文表示：「陣亡將士紀念日快樂！那些為我們偉大國家犧牲的人看到我國當今的美好局面，會感到開心又驕傲。數十年來最棒的經濟、歷來最低的黑人和西班牙裔失業率（女性失業率18年新低）、重建我國國軍，還有更多成就。好棒！」

Happy Memorial Day! Those who died for our great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Best economy in decades, lowest unemployment numbers for Blacks and Hispanics EVER (& women in 18years), rebuilding our Military and so much more. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月28日

CNN指出，川普利用陣亡將士紀念日當舞台，對自己上任16個月後的成就又吹又捧。CNN表示，如果需要證據的話，「問問你自己，那些為國犧牲的人喪命前，會不會同時想到現在的失業率。或者，為國奉獻生命將士的家屬在哀悼時，總統卻在讚揚他們為國服務的推文中，以『好棒！』作結，這些家屬作何感想。」

有別於川普的推文，美國前總統歐巴馬也在陣亡將士紀念日發言。歐巴馬27日表示，美國永遠無法「真的報答」陣亡將士的犧牲。

歐巴馬在推特表示：「我們永遠無法真的回報虧欠陣亡英雄的恩情。但我們能夠記住他們、對他們的犧牲表達敬意，並以我們的生命確保正義、公平和機會的永恆理念，世世代代美國人為了這些理念奉獻了自己。」

前歐巴馬政府的國務院發言人柯比（John Kirby）表示，川普這則推文堪稱美國總司令在陣亡將士紀念日最不恰當的無禮發言。

美國阿拉斯加州保守政治人物貝爾（Nate Bell）譴責，這也許是川普歷來最噁心的推文，這並非「快樂」的日子，也不是讓川普吹捧自己成就的場合。

CNN指出，川普是以「自己」（me）為中心的總統，而不是「大家」（we）的總統，他欠缺過去美國總統以眾人利益優先的作法，這也影響美國政治的局面。