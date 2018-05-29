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男子闖香閨殺女友 落網時酒醉意識不清

亞熱帶風暴艾柏托 美國佛州登陸

2018-05-29 06:54中央社 佛羅里達州巴拿馬市28日綜合外電報導

位在邁阿密的美國國家颶風中心表示，亞熱帶風暴艾柏托已在佛羅里達州登陸，構成大雨和突發性洪水的最大威脅。

美聯社報導，國家颶風中心（National Hurricane Center）在當地時間下午5時發布的警報中指出，艾柏托（Alberto）的中心已經在佛羅里達州拉古納海灘（Laguna Beach）登陸，當地距離佛州西北部的巴拿馬市（Panama City）大約20公里。

氣象局指出，艾柏托正以14公里的時速往北移動，直撲佛州潘罕德（Panhandle）而去，最大持續風速可達時速72公里，構成大雨和突發性洪水的最大威脅。

颶風氣象局巴拿馬

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