羅勃甘迺迪遇刺案 家屬要求重新調查

2018-05-29 04:44 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國前總統甘迺迪的親生弟弟、曾任紐約聯邦參議員及司法部長的羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy），1968年6月5日在洛杉磯飯店一場造勢活動中遭槍擊身亡，享年42歲。事件發生半世紀之後，如今羅勃．甘迺迪的兒子小羅勃． 甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）要求重啟調查，理由是當年被警察逮捕並被法院處以無期徒刑的嫌犯，非常可能並非真凶。

經常被媒體以姓名縮寫RFK稱呼的羅勃．甘迺迪，在哥哥甘迺迪任職總統期間擔任司法部長。1963年，甘迺迪總統遇刺身亡之後，羅勃．甘迺迪原本被外界認為可望接棒成為甘迺迪家族的政壇新領袖，但就在他角逐民主黨內總統初選期間，1968年6月5日晚間卻在洛杉磯飯店一場造勢活動遭到24歲巴勒斯坦裔男子瑟爾漢（Sirhan Sirhan）近距離開了三槍，送醫後隔日宣告不治。

瑟爾漢以謀殺罪遭到起訴並被法院定罪，處以無期徒刑，關在加州聖地牙哥郡（ San Diego County）的唐納文監獄（ Richard J. Donovan Correctional Facility）。瑟爾漢如今已經74歲。

羅勃．甘迺迪的次子小羅勃． 甘迺迪接受華盛頓郵報專訪時表示，為了調查父親遇刺的真相，去年他曾到監獄與瑟爾漢面對面談話長達3小時，這次會晤結束之後，他便深信瑟爾漢其實並非真凶。

羅勃．甘迺迪生前與妻子共育有11名子女，現年64歲的小羅勃． 甘迺迪在所有孩子當中排行第三，上面有大姊凱薩琳‧甘迺迪（Kathleen Kennedy）以及大哥喬瑟夫‧甘迺迪（Joseph Kennedy）。

小羅勃． 甘迺迪說，看過父親當年的驗屍報告之後，更讓他覺得良心不安，「因為被定罪的人，其實不是殺害我父親的真正凶手。」

瑟爾漢當年被警方逮捕之後，承認自己殺害了羅勃．甘迺迪，但對事發經過則表示沒有記憶。

華盛頓郵報（Washington Post ）報導，1968年6月5日的造勢活動上，站在人群中的瑟爾漢是出現在羅勃．甘迺迪面前，但解剖報告卻顯示羅勃．甘迺迪是以貼身從背後開槍。後來陸續出爐的新事證則指出，羅勃．甘迺迪當天其實身中高達13槍，但瑟爾漢持有手槍則最多只能放入8顆子彈。

小羅勃． 甘迺迪受訪時說，父親身上中槍次數太多，而且不可能從一把只有8顆子彈的手槍，發射出13顆子彈來。

當天也被流彈擊中而受傷的與會人士薛瑞德（Paul Schrade）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說，當時如果有人要躲到羅勃．甘迺迪背後偷偷開槍，其實是很容易辦到的，但在最初的一、兩槍之後，瑟爾漢所站立的位置便與開槍地點並不符合。