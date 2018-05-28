批FBI線民滲透川普陣營 朱利安尼：間諜門

2018-05-28 12:18 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國總統川普的律師、前紐約市長朱利安尼（圖）今天火力全開，抨擊「通俄門」調查「不合法」，痛批FBI安插線人「監視」川普陣營是「水門案，間諜門」。路透 分享 facebook

美國總統川普的律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）今天火力全開，抨擊「通俄門」調查「不合法」，痛批FBI安插線人「監視」川普陣營是「水門案，間諜門」。

法新社報導，朱利安尼做出上述評論之際，川普再度批評特別檢察官穆勒（Robert Mueller）主導的通俄門調查。他先前指控通俄門是「假新聞」和「獵巫行動」。

數個月來，川普一再抨擊這項調查具有政治動機且沒有事實根據。

朱利安尼重申川普最近指控，美國聯邦調查局（FBI）安插一名線人「監視」川普競選團隊、企圖破壞競選活動。FBI找來線人私下接觸川普的競選顧問，以調查他們與俄羅斯的可能關聯。

這類接觸發生在前總統歐巴馬政府掌權期間。

朱利安尼接受「福斯週日新聞」（Fox NewsSunday）訪問時，被問到FBI「試圖釐清俄羅斯在打什麼主意」有什麼錯，他回答說，「政府這麼做沒錯。但政府監視反對黨候選人就是大錯特錯」。

「那是水門案，間諜門。」

他在美國有線電視新聞網（CNN）週日談話性節目「美國國情」（State of the Union）中說：「我不是說穆勒不合法，我是說他被任命的基礎不合法。」

不過，佛州共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）對哥倫比亞廣播公司（CBS）說， 儘管監視政治團體是不對的行為，「但若有人在國內進行操縱，企圖為外國勢力影響美國政治，FBI必須肩負起調查的責任」。

朱利安尼今天說，川普願意坐下來，回應穆勒的問題，這點「無庸置疑」，但這「取決於我們能否自在地對他們敞開心胸」。

他說，這類會面的時機與川普和北韓領導人金正恩是否順利舉行高峰會密切相關。

朱利安尼還說，川普無意開除任何人，以迫使穆勒的通俄案調查畫下句點。