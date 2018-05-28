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美已故韓戰老兵勛章失竊 跨州歸還家屬

2018-05-28 09:15中央社 波特蘭27日專電

在這個陣亡將士紀念日（Memorial Day）週末，屬於美國已故韓戰老兵的一枚遭竊紫心勛章，終於跨州歸還他的家屬。

波特蘭居民德魯瑞（Jeffrey Drury）由於陷入經濟困難，兩週前與妻子搬進一輛老舊露營車（RV），過著以車為家的日子。

在露營車裡，德魯瑞找到一枚紫心勛章（Purple Heart），勛章背面刻有「軍功」字樣，以及受獎人姓名「戴瑞‧塔藍斯」（Derral G. Tarrance）。紫心勛章是美軍頒給對戰事有特殊貢獻，或頒給參戰負傷人員的獎章。

美國廣播公司（ABC）旗下俄勒岡州地方電視台KATU記者范恩（Catherine Van）23日在推特分享德魯瑞透過臉書尋找紫心勛章失主的消息。范恩指出，這枚勛章三個月前在猶他州失竊。

德魯瑞26日接受地方電視台KPTV訪問時說，因為碰到財務危機，過去5年來他與妻子凱瑞（Keri）經常居無定所。他說，由於妻子懷有身孕，日前獲善心人士送給他們一輛引擎已經故障無法發動的二手露營車，結果他在車內的餐桌發現這枚紫心勛章。

德魯瑞說，透過臉書很快便找到塔藍斯位於猶他州的家屬，「家屬獲悉之後第一個反映是詢問著除了勛章之外，是否還找到一個骨灰甕，還有一面美國國旗。」

德魯瑞表示，家屬告知，曾經參與韓戰的塔藍斯，曾渡過一段無家可歸的低潮人生，2011年已經過世。塔藍斯的骨灰甕、國旗與紫心勛章，三個月前在猶他州被人偷走。

德魯瑞聯絡到塔藍斯現居俄勒岡州的女兒佛瑞德里克（Vivian Frederick），並在26日將紫心勛章當面歸還。佛瑞德里克說：「我非常感激，這對我們家人來說意義非凡。」

凱瑞表示，腹中男寶寶將於今年8月出生，已經決定把兒子取名為塔藍斯的名字「戴瑞」（Derral），紀念這段奇妙的關係。

露營國旗美軍

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