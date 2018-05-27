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將妻分屍藏冰箱、臥室…撒石灰掩臭 狠夫模擬行凶經過

種族歧視惹議 全美星巴克將歇業半天再教育

2018-05-27 16:45中央社 紐約27日綜合外電報導

你能想像如何教育員工對待顧客一視同仁，沒有種族偏見嗎？連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）全美8000多家門市29日將暫時歇業，展開史無前例的員工教育訓練。

法新社報導，星巴克管理階層4月17日宣布，計劃讓17萬5000名員工接受歷時4小時的員工訓練，設法平息兩名年輕非裔男子在費城一家星巴克被捕引發的軒然大波。

這起發生於4月12日的事件引發眾怒、抗爭四起，也使美國再次沉痛省思懸而未決的歧視和種族緊張問題。在美國總統川普上任後，這類問題持續惡化。

這兩名非裔男子抵達星巴克後，其中一人詢問能否使用洗手間，卻被告知洗手間僅供消費者使用。兩人便坐了下來，等候朋友抵達再點餐。

不料，這家星巴克的店經理卻報警抓人。

根據網路上瘋傳的影片，身穿制服的員警向兩人問話，接著將他們銬上手銬，兩人並未反抗，一名白人顧客反覆詢問員警「他們怎麼了？他們做了什麼？」

在布魯克林一所多為非裔學生學校擔任諮詢顧問的貝爾（James Bell）說：「無論是在商店裡或火車上，隱性或顯性偏見無所不在。」

他告訴法新社：「當你看見年輕的非裔男性，馬上就會聯想到犯罪。」

47歲的貝爾提出幾個關於種族歧視的案例後說，他不認為星巴克的員工教育訓練計畫能改變什麼，但「他們嘗試這麼做是好事，至少他們努力過」。

美國最老牌的「民權法律團體全國有色人種協進會法律辯護與教育基金會」（NAACP Legal Defense andEducation Fund）總裁伊菲爾（Sherrilyn Ifill）說：「我認為這具有歷史意義。我不曉得還有什麼像星巴克一樣無處不在的公司…願意在自家公司內部直接面對種族主義和偏見。」

星巴克在網站上說：「5月29日的員工教育訓練不是解決之道，而是第一步。」

星巴克還說：「初次訓練將聚焦在了解種族偏見和美國公共設施的歷史，未來的訓練將針對各種面向的偏見和經歷。」

「今日美國報」（USA Today）報導，全美星巴克這回進行員工教育訓練要價不菲，歇業半天將損失高達1200萬美元收益。

4月中旬在美國費城星巴克咖啡店被捕的兩名黑人男子。美聯社
4月中旬在美國費城星巴克咖啡店被捕的兩名黑人男子。美聯社
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星巴克制服

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