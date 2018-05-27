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太爺爺是武舉人 彭子維成就軍人夢

2018-05-27 14:50世界日報 記者牟蘭／紐約報導

22歲的彭子維在家人和老師的見證下，26日從西點軍校畢業。圖片來源/世界日報
22歲的彭子維在家人和老師的見證下，26日從西點軍校畢業。圖片來源/世界日報
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22歲的彭子維在家人和老師的見證下，26日從西點軍校畢業。和許多新移民華裔家庭一樣，彭子維的父母在其幼時開餐廳謀生，但地點位於海軍航空兵基地，陰差陽錯的改變了他的職業規畫。他也一改主流社會對華裔男性刻板印象，繼承太爺爺武舉人的衣缽，成為一名軍官。

彭子維來自中國湖南常德，五歲時隨父母移民美國。和許多華裔移民家庭相似的是，雖然彭子維的父母都有大學學歷，但在美國仍選擇開中餐館。不過，因為彭家的快餐店開在華盛頓州的一個海軍航空兵基地附近，讓他從小有機會接觸軍人子弟，尤其是九年級參加海軍軍官訓練團，更堅定了他當軍人的念頭。

為了子女接受更好的教育，彭子維的父母花費不少心血。除了十年的跆拳道訓練，短跑、長跑、網球等體育訓練也絲毫不鬆懈，這也為日後彭子維考取西點軍校打下基礎。父親親彭萬里表示，他和妻子劉君支持兒子的學習和社交，要求各科的成績為A，但仍需要按時做家務並到自己餐館打工賺錢，「只要做正事，我和他媽媽都支持」。

雖然父母也曾為兒子從軍擔心，但看到彭子維的決心，他們毅然決定支持。彭萬里回憶，回顧家中歷史，自己的爺爺曾考取湖南省的武舉人，四代中再無軍人出身。為讓兒子不忘祖國，彭子維和妻子從小就告知太爺爺的故事，並要求兒子在家中說中文，「剛來美國兩三年，彭子維可能擔心同學發現他有口音，也不願說中文；我們只能慢慢引導他，常帶他回國，給他講家族故事，讓他從心裡改變」。

如今，對祖國備感驕傲的彭子維，加入美國國籍時毅然選擇保留自己的中國姓名。

彭子維表示，西點軍校四年的教育讓他了解成長不是一條直線，要不斷進行努力。他表示，自己畢業後將在信號部門工作。彭家大女兒彭菲菲也是軍人，受弟弟幼時的軍人夢影響，彭菲菲大學畢業後也加入海軍，為現役中尉，26日也前來參加弟弟的畢業典禮。

軍人海軍新移民西點軍校

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