紐約台灣美食大集合 飄濃濃家鄉味

2018-05-27 10:01 中央社 紐約26日專電



駐紐約辦事處今天與紐約台灣青商會合辦「台灣美食大集合」活動，邀請台灣名廚示範廚藝，多家紐約地區台灣餐飲業者共襄盛舉，現場飄起濃濃家鄉味。

為慶祝5月美國亞太裔傳統月，「台灣美食大集合」活動邀請僑務委員會遴派到美加東部地區辦理「台灣美食國際巡迴講座」的台灣名廚黃景龍及李啟肇，現場示範精湛廚藝。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文表示，「吃飽了嗎」向來是台灣人的問候語，顯見食物在台灣社會的重要性，也是大家聚會的重心，因此美食一直有紓解海外僑民對家鄉思念的情感連結。

徐儷文說，活動邀請台灣名廚現場示範廚藝，難能可貴，盼藉此向台裔美國人第二代介紹台灣美食文化，增加凝聚力，加強年輕台灣移民與辦事處的關係，同時透過台美人社群，向美國社會介紹台灣美食。

活動約有130名海外台灣青年參加，並邀請調酒師陳詩蓓展示台式調酒，還有10多家紐約地區的台灣餐飲業者各自提供招牌菜、台灣小吃、台式甜點及珍珠奶茶。

應邀到紐約參加27日台灣巡禮文化藝術節（Passport to Taiwan）的「FOCA福爾摩沙馬戲團」也到場演出，展現結合傳統文化與當代馬戲藝術的表演型態，讓現場來賓先睹為快。