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美媒：川習電話敲定 放中興通訊一馬

2018-05-26 19:26中央社 華盛頓25日綜合外電報導

美國政府決定解除對中興通訊（ZTE）的嚴厲制裁，並對中興通訊罰款13億美元（約新...
美國政府決定解除對中興通訊（ZTE）的嚴厲制裁，並對中興通訊罰款13億美元（約新台幣391億元）。 美聯社
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美媒報導，美國政府決定解除對中興通訊（ZTE）嚴厲制裁，是川普總統在電話中和中國國家主席習近平協商敲定的，美國最後決定對中興通訊罰款13億美元（約新台幣391億元）。

川普接受福斯新聞網（Fox News）訪問時表示，習近平日前來電詢問，有什麼辦法讓中興通訊恢復營業。川普問習近平打算怎麼做，習近平回答，中興通訊願意為違反北韓和伊朗禁運令支付5億美元罰款、更換管理階層和改選董事會。

川普回習近平，他要求中興通訊支付15億美元罰款、更換管理階層和董事會、安全監控以及保證中興通訊向美國企業採購高比例零件。

川普說，雙方進一步討論後同意，中興通訊支付13億美元罰款。

川普表示，他處理中興通訊的方式顯示，當中國企業違規時，他準備對中國和中企採取強硬手段。

他說：「我讓中興通訊關門。歐巴馬政府並未懲罰中興通訊，我讓中興通訊關門。」

川普表示，習近平告訴他，如果美國繼續拒絕賣零組件給中興通訊，成千上萬人將會失業。習近平告訴川普，其中許多工作在他的家鄉。

美國商務部也告知國會山莊，美中已針對中興通訊一案達成協議。

民主黨人大肆抨擊此一協議。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「如果川普政府執行這項傳聞中的協議，川普總統將協助中國再次偉大。」

他指出：「單單罰款和改選董事會，無法保護美國經濟或是國家安全。這將是習近平主席的一項重大勝利，也是川普總統施政的大倒退。國會兩黨應聯手合作，阻止協議付諸實施。」

川普習近平民主黨

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