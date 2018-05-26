影／被控性侵首出庭受審 前好萊塢大亨溫斯坦交保

2018-05-26 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



被超過80名女性指控是性騷擾與性侵長年慣犯、進而引發#MeToo運動的前好萊塢大亨溫斯坦25日向警方投案，隨後被逮捕與移送法院。法官裁定100萬美元交保，但須戴GPS電子腳鐐與交出護照，並且不得離開紐約州與康乃狄克州。

紐約州曼哈頓地檢署指出，今年66歲的溫斯坦本次被控的不法性行為與性侵等4項罪名分別發生在2004與2013年，共涉及2名女性。其中一人經證實是率先在紐約客雜誌具名指控溫斯坦性侵的前女星伊凡斯(Lucia Evans)，另外一人身分並未曝光。聲敗名裂的溫斯坦在抵達紐約市下曼哈頓的警局投案時，並未理會早已在現場等候的記者。完成拍照存檔與蓋指紋後，溫斯坦被上銬、押入警車與帶往法院。溫斯坦出庭時面無表情，全程幾乎不發一語。

主導本案調查的檢察官伊魯茲-奧本(Joan Illuzzi-Orbon)表示，溫斯坦利用地位、金錢與權勢引誘年輕女性，讓他能夠實施性侵得逞。溫斯坦至今仍否認有過任何非合意性行為，他的委任律師則稱他將提出無罪辯護，並指檢方的訴狀本質上有缺陷，也沒有實際的佐證。