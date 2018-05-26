嘆和美國關係好不了 蒲亭：俄被美內部紛擾綁架

2018-05-26 13:27 中央社 聖彼得堡25日綜合外電報導



俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天悲嘆俄國和美國關係陷入困境，他說，俄國希望改善關係，卻被美國總統川普身邊的紛擾綁架，成了美國這些內部傾軋的人質。

美聯社報導，蒲亭是在和國際新聞通訊社高層會面時，發表上述評論。此言凸顯俄國原本高度期盼在川普任內和美國改善關係，卻漸漸被磨掉了希望。

川普政府對俄羅斯施加制裁，並驅逐多位俄國外交官，但俄國政界普遍認為，川普是受國內反對勢力阻撓，才無法兌現競選支票與莫斯科改善關係。

今天稍早，蒲亭在一場年度經濟論壇上嚴詞批評川普，退出伊朗核協議，可能導致局勢危險動盪。

蒲亭表示，美國決定退出2015年簽訂的核協議，但國際核監督機構證實德黑蘭已履行義務，「既然如此，伊朗為什麼得受懲罰？」

「如果國際協議每4年修訂一次，制定計畫就沒有意義了。這會製造緊張和缺乏信任的氛圍。」

蒲亭還對和川普少有接觸感到挫折，也不忘叨唸調查川普是否勾結俄羅斯，以及俄國是否試圖影響美國2016年大選的「通俄門」。

「我們是美國這些內部傾軋的人質。希望這種情況終會結束，而俄美需要發展關係的目標會流行起來。」

蒲亭也在經濟論壇上和法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）鬧著玩。他說，如果歐洲因為伊朗問題和美國裂痕加深，俄國可以幫忙保護歐洲。