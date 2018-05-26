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開瓦斯、跳傘傘具動手腳 狠心老公二度企圖謀殺老婆

2018-05-26 11:59聯合報 記者田思怡╱即時報導

38歲的英國陸軍中士希里爾斯（Emile Cilliers）為了12萬英鎊（約新台幣480萬元）保險金並和外遇對象雙宿雙飛 ，涉嫌兩度企圖謀殺妻子，24日被英國法院認定有罪。

希里爾斯在2015年3月和4月間，先製造瓦斯漏氣企圖毒死妻子未成，幾天後又在妻子的跳傘傘具上動手腳，讓她的傘打不開，從1200公尺高空摔下來，她奇蹟保住一命，但摔成重傷。

英國廣播公司（BBC）報導，希里爾斯不僅偷吃成性，還到處欠債。他過著隨心所欲的生活，想要用錢時，就像妻子維多莉亞（Victoria）、同事和高利貸公司借；想要找女人時，就召妓或發生一夜情，他還與前妻和一名住在國外的女友有染；他想要與女友去度假，就告訴妻子他去出差；他想要擺脫妻子時，就千方百計殺了她。

2015年3月30日，希里爾斯開車去與他藕斷絲連的前妻卡莉（Carly）住處前，把廚房瓦斯閥打開，妻子維多莉亞和剛出生的寶寶正在熟睡。

第二天早上，維多莉亞醒來後去廚房，聞到瓦斯味，她傳簡訊給丈夫，問他是否動過廚房的瓦斯閥，旁邊還有血跡，她開玩笑說：「你要殺死我嗎？」

維多莉亞知道丈夫外遇不斷，但不相信他會殺她。她剛生下兩人的第二個孩子，不想離開丈夫，因此緊迫釘人，但丈夫對她越來越冷淡。希里爾斯在2015年1月和維多莉亞攤牌，表示想離婚，但維多莉亞不願意。

瓦斯謀殺不成的幾天後，希里爾斯提議兩人一起去跳傘。維多莉亞是跳傘教練，兩人去Netheravon機場，但當天天候不適合跳傘。希里爾斯為維多莉亞租了一套傘具，但他沒有把傘具還給店家，而是放進他們的置物櫃，他說這樣方便明天再用。

維多莉亞通常不會把不屬於她的傘具放入置物櫃，因此有點不安，不過她沒說什麼。

但她萬萬沒想到，丈夫把傘具拿進廁所，破壞主傘和副傘，拆除了連接傘和懸掛裝置之間的零件。

2015年4月5日，維多莉亞從1200公尺高空跳傘，有過2500多次跳傘經驗的她發現主傘打不開，趕緊打開副傘，竟也打不開，之後的事她就不記得了。結果她摔成重傷，全身多處骨折，脊椎、肋骨和骨盆都受傷。

維多莉亞幸運保住一命，因為她墜落的地方，剛好是一塊軟質土地，加上她體重輕，讓她跌落地面時有緩衝。

希里爾斯與妻子維多莉亞攝於2010年。翻攝自BBC
希里爾斯與妻子維多莉亞攝於2010年。翻攝自BBC
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希里爾斯的女友史蒂芬妮．葛勒（Stefanie Goller，左圖）和前妻卡莉（...
希里爾斯的女友史蒂芬妮．葛勒（Stefanie Goller，左圖）和前妻卡莉（Carly Cilliers，右圖）都和他有染。取自臉書、推特
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希里爾斯24日出庭。翻攝自BBC
希里爾斯24日出庭。翻攝自BBC
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跳傘英國外遇

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