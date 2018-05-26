西雅圖重大縱火案華裔罪犯 今秋將出獄

2018-05-26 11:37 中央社 波特蘭25日專電



1995年，西雅圖一間冷凍倉庫大火，導致四名消防隊員殉職，華裔罪犯彭景壽（Martin Pang）坦承是為詐領保險金而縱火。坐牢20年後，他將於今年9月出獄。

華盛頓州矯治廳（Department of Corrections）今天指出，1995年縱火而導致四名西雅圖消防隊員不幸喪生的彭景壽，今年9月27日將出獄。

1995年1月5日，西雅圖華埠國際區一間大型冷凍倉庫失火，消防隊員基高爾（Walter Kilgore）、舒梅克（Gregory Shoemaker）、布朗（James Brown）、特爾里克爾（ Randall Terlicker）進入現場救火時倉庫突然倒塌，不幸殉職。這起縱火案成為西雅圖消防局史上死傷最慘重的個案。

根據檢警調查，這間冷凍倉庫是彭景壽的父母所擁有，當年背負債務的他企圖製造假火災案件詐領保險金，以用來還債。

遭到四項一級謀殺罪起訴的彭景壽後來潛逃到巴西，1998年被引渡回美。彭景壽向法院認罪之後，被判35年有期徒刑。由於坐牢期間表現良好，彭景壽獲法院減刑，坐牢20年就可出獄。

不過，對於這起縱火案，現年62歲的彭景壽仍要賠償受害者家屬，以及負擔當年引渡回美的相關開銷及訴訟費用，所有金額總計約300萬美元。