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穿政治標語T被要求遮住 高中生怒告學校侵犯言論自由

2018-05-26 08:08中央社 波特蘭25日專電

高中生穿著印有川普總統在美墨邊境築牆標語的T恤上學，卻被下令必須把標語遮住，如今...
高中生穿著印有川普總統在美墨邊境築牆標語的T恤上學，卻被下令必須把標語遮住，如今他向聯邦法院提告。 圖擷自Fox 12 Oregon
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俄勒岡州一名18歲高中生穿著印有川普總統在美墨邊境築牆標語的T恤上學，卻被下令必須把標語遮住，如今他向聯邦法院提告。

這名高中生指控學區及學校侵犯美國憲法第一修正案保障的言論自由權。

住在俄勒岡州希爾斯市（Hillsboro）的18歲青少年巴恩斯（Addison Barnes），今年1月穿著印有「川普築牆公司」（Donald J. Trump Border Wall Construction Co）標誌，以及「圍牆又高了10英尺」（The wall just got 10 feet taller）標語的T恤上學，但他所就讀的自由高中（Liberty High School）學校師長卻要求他必須把標語遮住。

巴恩斯日前接受俄州地方電視台Fox 12專訪時表示，由於他拒絕把衣服上的標語遮住，今年1月19日被學校下令回家。他說：「如果有人不同意我的政治觀點，我覺得他們應該有權發表意見，同樣的，我在學校應該也能夠自由地表達我的看法才是。」

他還說，當天穿著這件衣服去「人民與政治」（People and Politics）課堂，完全知道會引起什麼反應，而當天原本課堂上要討論移民議題。

巴恩斯表示，副校長把他從教室裡叫出去，告知說這件衣服讓一位老師及數名同學覺得深受冒犯。

巴恩斯上周向位於俄勒岡州波特蘭的聯邦法院提告，指控希爾斯學區（Hillsboro School District ）以及學校侵犯他發表政治看法的言論自由，明顯違反美國憲法第一修正案。

希爾斯學區並不願針對這起官司發表評論。

川普移民

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