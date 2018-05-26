曾用蛤蜊湯征服地獄主廚 王凱傑再讓台灣蚵仔煎進華府智庫

2018-05-26 06:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



以一碗蛤蠣湯獲「地獄主廚」盛讚的台裔名廚王凱傑，25日在美國華府智庫推廣台灣美食，現場教學如何料理蚵仔煎，並介紹台灣夜市與小吃文化。

台裔名廚王凱傑25日在美國華府智庫料理蚵仔煎，推廣台灣美食文化。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）25日舉辦台灣文化活動，讓平時舉行談論美台關係、政經議題論壇的智庫，變得充滿台灣味；美國民眾能喝到珍珠奶茶，吃到蚵仔煎、泡芙等，還能欣賞二胡、舞蹈演出，以及來自台中博屋瑪國小學生帶來的原住民歌舞表演。

王凱傑是高中音樂老師，去年參加「地獄主廚」高登蘭姆齊（Gordon Ramsay）主持的廚藝實境節目「廚神當道」美國版，為首位台裔參賽者，他以一碗蛤蜊湯，讓一向毒舌的高登讚不絕口，王凱傑因此爆紅，也多了主廚身分。

台裔名廚王凱傑（左1）25日在美國華府智庫料理蚵仔煎，推廣台灣美食文化。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

王凱傑25日受訪表示，這次到華府會想做蚵仔煎，因為蚵仔煎是台灣很傳統的一道菜，且他想讓大家嘗試沒吃過的菜餚；王凱傑說，台菜尤其注重口感，蚵仔煎口感很特別，與一般煎蛋很不一樣。

王凱傑說，他在美國出生，父母從台灣到美國讀碩士，小時候透過父母認識台灣食物，但後來到台灣才吃到真正傳統的台灣食物，像是蚵仔麵線、花枝羹等。

至於王凱傑最喜歡的台灣食物？王凱傑說，自己很喜歡海鮮，所以喜歡台灣的小卷，另外也喜歡愛玉冰、仙草冰，以及苦瓜。

參與活動的民眾瑪利第一次吃蚵仔煎，她說，很驚訝這麼好吃，因為她不喜歡也不吃蚵，但她吃了，真的好吃；她還說，吃過台灣美食之後，更想去台灣了。

全球台灣研究中心企畫助理林宣宇受訪指出，請到名廚王凱傑現場煮蚵仔煎，希望能用食物吸引美國民眾，更認識、了解台灣；智庫希望可以多使力，多舉辦一些文化活動，以協助台灣的公眾外交。