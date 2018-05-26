親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

遏阻非法移民不力 川普揚言刪宏都拉斯援助

2018-05-26 01:55中央社 德古西加巴24日綜合外電報導

美國總統川普昨天揚言刪減對於宏都拉斯的援助，宏都拉斯安全部長巴奇可（Julian Pacheco）今天表示，將繼續對抗幫派禍害，無論美國是否決定停止援助。

路透社報導，川普昨天宣布，他正制定一項計畫，減少美國對部分拉丁美洲國家的援助。他指控，關於阻止MS-13幫派成員非法入境美國，這些國家袖手旁觀。

川普沒有說明計畫細節，但表示將「徹底」改變美國外援計畫的架構。

巴奇可今天向記者表示，宏都拉斯政府正「持續不斷」努力瓦解幫派。

他說：「國際援助非常重要，但如果沒有援助，我們也不能就躺在那邊哭泣。」

透過2014年宣布的「共榮聯盟」（Alliance forProsperity）計畫，美國政府承諾資助7億5000萬美元給宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多，試圖透過開發計畫與治安資金來打擊幫派，以達到遏止移民的目標。

2017年初，宏都拉斯得到1億2500萬美元資助，薩爾瓦多獲得9800萬美元。

川普政府本月稍早宣布，將於2020年初之前，結束美國境內宏都拉斯移民的臨時保護，屆時將有5萬7000人難逃被驅逐出境的命運。

美國政府今年1月終止20萬名薩爾瓦多移民的臨時保護。這些人自2001年起獲准在美國生活和工作，他們的保護身分將於2019年到期。

宏都拉斯幫派川普

相關新聞

時隔僅一周！印第安那州中學傳槍響　2人受傷嫌犯遭捕

2018-05-25 22:38

影／MeToo再添一樁！多名女性控摩根費里曼性騷擾

2018-05-25 17:51

美聯邦眾院情報委員會主席投資酒莊 被爆涉嫌性招待

2018-05-25 17:31

為爭父母遺產 姊槍殺妹 恐被判無期徒刑

2018-05-25 17:29

挺NFL新規 川普：唱國歌不起立 不應該留在美國

2018-05-25 16:24

反川普民眾發死亡威脅 恐嚇4名共和黨國會議員

2018-05-25 16:19

德州掃蕩非法移民 邊境局探員擊斃一名無證女子

2018-05-25 16:18

共和黨溫和派擬推動大赦夢想生協議 川普強硬反對

2018-05-25 16:15

參院有意重新表決移民法 多數黨領袖麥康諾：浪費時間

2018-05-25 16:13

守衛核武美軍 爆集體濫用迷幻藥

2018-05-25 14:05

紐約軍艦週30歲 新型船塢登陸艦展英姿

2018-05-25 13:49

撞死行人案 優步自駕車緊急煞車未啟動

2018-05-25 13:13

白人以種族歧視字眼辱罵華人 美警：無法逮捕

2018-05-25 11:54

「妳有穿內褲嗎？」摩根費里曼又爆好萊塢性醜聞

2018-05-25 11:42

汽車高速公路行駛 天外飛來手槍插保險桿

2018-05-25 09:07
看更多

熱門文章

華郵揭露川金會4內幕：怕金正恩先喊分手 川普自己先分

2018-05-25 12:40

經濟分析／川金會取消 金正恩不但大贏 還能安全下莊

2018-05-25 06:18

川金會取消 港媒爆金正恩將三訪老大哥習近平

2018-05-25 16:59

北韓回應川金會取消聲明 川普大讚：熱忱且富有成效

2018-05-25 20:45

蘋果三星全球專利戰落幕 三星得賠5.39億美元

2018-05-25 07:26

【重磅快評】川金會破局 誰贏了？誰輸了？

2018-05-25 11:16

英國王室第一人 威廉王子6月正式出訪以巴

2018-05-25 11:37

霸凌女同事用膠帶綁在椅子上 同事辯「辦公室的小戲弄」

2018-05-25 16:45

川普：川金會仍有可能6月12日舉行

2018-05-25 21:50

法航訂票系統 台灣改列中國之下

2018-05-25 18:37

行星撞地球不只讓恐龍滅絕 升溫5度持續10萬年

2018-05-25 13:54

川金會還有望 北韓：仍然願意談 給美國時間和機會

2018-05-25 08:00

淫魔投案！美國影壇大亨溫斯坦 向警方自首後遭逮捕

2018-05-25 21:09

陸機轟6飛越宮古海峽 日戰機緊急起飛

2018-05-25 17:51

無論怎麼看 美中貿易戰重創最重的都不是中國 而是台灣

2018-05-25 13:44

北韓：以大膽開放的心 留給美國時間與機會

2018-05-25 08:17

川金會告吹 白宮官員：北韓已讀不回 放美國代表團鴿子

2018-05-25 08:40

川金互嗆檔案：美國老糊塗vs. 有病的小狗

2018-05-25 09:14

美國防長：川金會可能起死回生

2018-05-25 22:36

3分鐘看懂歐盟史上最嚴格個資法

2018-05-25 11:04

影／豐溪里核試場掰掰！北韓炸毀相關坑道及建築

2018-05-25 13:59

川金會取消 最高興的是…新加坡警察

2018-05-25 21:40

川金會喊卡 紐時：中國可能成為受益者

2018-05-25 08:34

馬航客機遭俄製飛彈擊落 荷澳要向俄究責

2018-05-25 20:42

王岐山：朝鮮半島是中國的核心利益

2018-05-25 22:40

美股收斂跌幅 川金會取消只震驚一時

2018-05-25 07:24

麥當勞棄塑膠吸管提案遭股東會封殺

2018-05-25 10:50

垃圾食物放駭人警示圖片 可改善民眾飲食習慣

2018-05-25 13:36

爽身粉疑致癌 嬌生再賠7.74億元

2018-05-25 10:16

2男加拿大餐廳引爆炸彈 造成15人傷

2018-05-25 16:07

影／MeToo再添一樁！多名女性控摩根費里曼性騷擾

2018-05-25 17:51

川金會告吹 專家：恐加劇美中裂痕、貿易關係更緊張

2018-05-25 17:49

白人以種族歧視字眼辱罵華人 美警：無法逮捕

2018-05-25 11:54

加拿大重申兩岸政策 反對向私營企業施壓

2018-05-25 10:57

汽車高速公路行駛 天外飛來手槍插保險桿

2018-05-25 09:07

澳洲北領地柑橘禁止輸出其他省 農民跳腳

2018-05-25 15:05

迪士尼被摘冠！全球市值最高媒體公司換人當

2018-05-25 09:38

川普致金正恩「分手信」 語氣像是被拋棄的情人？

2018-05-26 00:14

巴黎餐廳傳以外貌區別客人 道德醜陋更可議

2018-05-23 22:49

時隔僅一周！印第安那州中學傳槍響　2人受傷嫌犯遭捕

2018-05-25 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top