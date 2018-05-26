遏阻非法移民不力 川普揚言刪宏都拉斯援助

2018-05-26 01:55 中央社 德古西加巴24日綜合外電報導



美國總統川普昨天揚言刪減對於宏都拉斯的援助，宏都拉斯安全部長巴奇可（Julian Pacheco）今天表示，將繼續對抗幫派禍害，無論美國是否決定停止援助。

路透社報導，川普昨天宣布，他正制定一項計畫，減少美國對部分拉丁美洲國家的援助。他指控，關於阻止MS-13幫派成員非法入境美國，這些國家袖手旁觀。

川普沒有說明計畫細節，但表示將「徹底」改變美國外援計畫的架構。

巴奇可今天向記者表示，宏都拉斯政府正「持續不斷」努力瓦解幫派。

他說：「國際援助非常重要，但如果沒有援助，我們也不能就躺在那邊哭泣。」

透過2014年宣布的「共榮聯盟」（Alliance forProsperity）計畫，美國政府承諾資助7億5000萬美元給宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多，試圖透過開發計畫與治安資金來打擊幫派，以達到遏止移民的目標。

2017年初，宏都拉斯得到1億2500萬美元資助，薩爾瓦多獲得9800萬美元。

川普政府本月稍早宣布，將於2020年初之前，結束美國境內宏都拉斯移民的臨時保護，屆時將有5萬7000人難逃被驅逐出境的命運。

美國政府今年1月終止20萬名薩爾瓦多移民的臨時保護。這些人自2001年起獲准在美國生活和工作，他們的保護身分將於2019年到期。