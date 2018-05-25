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印第安納州校園槍響 2人受傷嫌犯遭拘留

2018-05-25 23:15中央社 芝加哥25日綜合外電報導

美國印第安納州今天驚傳校園槍擊，造成兩個人受傷，當局已拘留一名嫌犯。

法新社報導，印州警方指出，槍擊案發生在州首府印第安納波利斯（Indianapolis）郊外的諾布爾斯維爾韋斯特中學（Noblesville West Middle School），兩名傷者已送醫院救治。

警方發言人裴林（John Perrine）推文寫道：「已通知家屬；嫌犯遭拘留。」

當地媒體報導，傷者包括一名青年和一名成人。

槍擊

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