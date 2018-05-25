時隔僅一周！印第安那州中學傳槍響 2人受傷嫌犯遭捕

2018-05-25 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國25日又傳出發生校園槍擊案，印第安那州的諾伯斯維爾韋斯特中學（Noblesville West Middle School）遭一名槍手闖入開槍，有兩人中槍受傷，而兇嫌已遭警方拘留。

印州警方表示，有兩名受害者中槍，已被送往醫院救治且警方已通知受害者家屬。