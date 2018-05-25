美聯邦眾院情報委員會主席投資酒莊 被爆涉嫌性招待

2018-05-25 17:31 世界日報 編譯組╱舊金山24日電



納巴酒鄉一釀酒廠的觀光服務涉提供妓女和毒品，眾院情報委員會主席努尼茲被揭是投資人。 世界日報記者黃美姝／翻攝 分享 facebook

聯邦眾院情報委員會主席努尼茲（Devin Nunes）和納巴酒鄉一件和妓女和毒品有關的訴訟扯上關係。

先前曾遭努尼茲斥為「左派爛報」的「佛萊斯諾蜂報」（The Fresno Bee）23日揭露聖海倫那市（St. Helena）阿爾發歐米茄酒莊（Alpha Omega Winery）涉嫌召妓招待投資人，而努尼茲正是投資人之一。

酒莊品酒室招待員阿妮絲（Alene Anase）2016年提告，說她和一名女同事2015年被派到酒莊的遊艇上工作，負責接待在慈善募款會中贏得灣區巡航酬賓的25名男子。阿妮絲認為這些人都是酒莊的「大金主」，不過酒莊說這些客人和酒莊及老闆毫無關係。

努尼茲雖是酒莊投資人，但並不表示他在案發當天有上船。

這艘遊艇在舊金山41號碼頭接了客人，但阿妮絲發現「這些男人帶了妓女、烈酒和古柯鹼上船」，她感到非常不安，尤其有些妓女年紀太小。男客人抽籤決定選擇哪個妓女，然後各自到船上房間辦事，阿妮絲說她到遊艇下層去取物時都可聽見翻雲覆雨的聲音。

阿妮絲在訴狀中說：「這些妓女甚至還上空在遊艇上來去服務男人。到航程結束時，男客要妓女在甲板上排隊，高聲宣布她們性服務的項目，當著阿妮絲的面付款。」

這些男人在遊艇上還喝大量烈酒，並吸食白色粉末，有人要阿妮絲也提供性服務，她和同事打了數次電話到酒莊求救，但酒莊行銷主管只要她們「低調」，盡量少惹注意以免遭騷擾。雖然如此，阿妮絲和同事還是十分恐懼。

佛萊斯諾蜂報說，阿妮絲和酒莊在2016年以不詳金額和解，蜂報在23日報導努尼茲與酒莊的關係。他在酒莊投資了5萬至10萬元，不過酒莊說，所有的投資人都未參與酒莊的營運，而且訴訟案件中的遊艇乘客和酒莊與投資人也都沒關係。

努尼茲的辦公室對此報導尚無回應。