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為爭父母遺產 姊槍殺妹 恐被判無期徒刑

2018-05-25 17:29世界日報 編譯組╱舊金山24日電

74歲的琳達湯瑪斯涉嫌謀殺親妹妹。 世界日報記者黃美姝／翻攝
74歲的琳達湯瑪斯涉嫌謀殺親妹妹。 世界日報記者黃美姝／翻攝
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康曲柯士達的陪審團本周認定74歲的琳達湯瑪斯（Linda Thomas）一級謀殺、謀殺未遂、虐待老人、竊盜等罪。檢察官皮爾昔格（Rachel Piersig）向陪審團說：「琳達認為妹妹是天之驕女，奪得父母的寵愛，這個案子的動機可以追溯到聖經上該隱和亞伯的心結。」

2015年9月22日，71歲的琳達到華盛頓州惠德比島小城弗瑞蘭（Freeland）的報社去預付自己的訃聞款項，並交代內文與照片，10月她出售了她和已故老伴住了多年的房屋，並在16日來到800哩外舊金山東灣羅迪歐（Rodeo）69歲妹妹佐娜湯瑪斯（Zonna Thomas）家裡。

佐娜和琳達不和已久。她倆是姊妹，也是妯娌，因為她們嫁給了一對兄弟理查和唐納湯瑪斯（Richard &Donald Thomas），只是沒想到重逢的這一天竟也是永別的前夕，因為24小時後，琳達在廚房槍殺了佐娜，警方認為是姊妹嫌隙而導致預謀殺人

姊妹雖一向不和，但一直到父母死後留下100萬元遺產，琳達覺得分配不公，才動了殺機。皮爾昔格說：「受害者心態使她走上極端。」

佐娜之子提姆說：「她是麻煩人物，多年來一直寄信威脅親人。」

唐納說，琳達抵達之後，他們三人度過「愉快」的一天，晚上外出與友人吃飯，回家後唐納先上床，姊妹繼續聊天，沒想到午夜時他就聽到槍響。

唐納跑去查看，發現妻子倒在血泊中，琳達還拿著手槍瞄準他，兩人爭奪手槍達15分鐘，唐納趁機撥了911。

唐納報案時說：「我的妻子被我的嫂嫂殺了。」他在和琳達搏鬥時不停尖叫「為什麼？」

雖然琳達的辯護律師說，琳達在老伴死後受憂鬱所苦，認為人生乏味，才會走極端，並主張她到東灣原本是要與妹妹言和然後自殺，可是佐娜家人不以為然，說琳達這輩子一直都欺負人。

更關鍵的證據是警方找到琳達由華盛頓帶來的「殺人工具」，包括膠帶、綁縛的束線帶、注射針頭、止痛藥和槍彈，警方逮捕她時還發現她脖子上掛著自製名牌，上面有她的駕照，以及火葬遺體的指示。

法院將於7月24日宣判，琳達可能會被判無期徒刑。

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